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أعمال تعبيد ليلية في بسمان

  • 27 أيلول 2026
  • 18:11
أعمال تعبيد ليلية في بسمان

خبرني - تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال قشط و تعبيد ليلية في منطقة بسمان، مساء اليوم الأحد ،  وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها.

و اوضحت الامانة ان اعمال التعبيد ستكون من تقاطع اشارات الاقصى مع شارع شفيق ارشيدات، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية .

و اكدت على أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية و الشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، وضمان إنجاز التعبيد بالشكل المطلوب، و ذلك بالتنسيق مع ادارة السير لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق. 
 

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