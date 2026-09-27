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سؤال نيابي للحكومة حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان

  • 27 أيلول 2026
  • 17:58
سؤال نيابي للحكومة حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان

خبرني - وجّه عضو مجلس النواب عطاالله الحنيطي سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول الكلفة المالية لخدمات قطاع البيئة والنظافة في أمانة عمّان الكبرى قبل إحالة أعماله إلى شركة رؤية عمّان ومزودي الخدمات وبعدها، مطالبًا بالكشف عن الأرقام الفعلية والفروقات المالية بين المرحلتين.

وطالب الحنيطي ببيان الكلفة الشهرية والسنوية التي كانت تتحملها الأمانة عندما كانت تدير القطاع مباشرة، مقابل الكلفة الشهرية والسنوية التي تتحملها حاليًا، ومقدار الفرق، وما إذا كانت الإحالة حققت وفرًا ماليًا أم أدت إلى زيادة في الكلفة.

وسأل عما إذا كانت الكلفة الحالية تشمل رواتب وأجور الموظفين الذين كانوا يعملون في قطاع البيئة والنظافة وما تزال الأمانة تتحملها، إضافة إلى كلف الآليات والمركبات والمعدات والأصول التي كانت مخصصة للقطاع.

كما طالب بالكشف عن عدد الآليات التي تم تأجيرها أو وضعها تحت تصرف شركة رؤية عمّان أو مزودي الخدمات، وقيمة بدلات إيجارها.

وربط الحنيطي بين الكلفة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، متسائلًا عما إذا كان الوفر أو الزيادة المالية بعد الإحالة انعكس فعليًا على مستوى النظافة وجودة الخدمات ونسب الإنجاز.

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