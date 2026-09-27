تفوق ما قبل الحرب .. ترمب يؤكد نقل كميات قياسية من النفط عبر هرمز

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة نقلت كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن الكميات المنقولة تجاوزت ما كان يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.

وأوضح ترمب أن حركة نقل النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي أعلنت إيران فرض حصار عليه، شهدت مستويات قياسية، مشيرا إلى أن كميات النفط التي نُقلت خلال الليلة الماضية فاقت ما كان يتم نقله قبل الحرب.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الأميركي إلى انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال فترة حكم الرئيس السابق جو بايدن، وفق تقديره.

وجاءت تصريحات ترمب عقب رفضه مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز إذا أقدمت الولايات المتحدة على رفع حصارها البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وكانت إيران أعلنت، الجمعة، أنها قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام من تاريخ الموافقة عليه. ورد ترمب أمس السبت على المقترح الإيراني بالرفض، قائلا للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض "أرفض مقترحهم".

سفن تغادر المضيق

وأرجع ترمب مساعي إيران لإبرام اتفاق يعيد فتح المضيق إلى تكبدها خسائر كبيرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار نقل "كميات هائلة من النفط" عبر مضيق هرمز.

وقال ترمب إن 29 سفينة غادرت المضيق خلال الليلة الماضية، مضيفا "يريدون إبرام اتفاق ولا بأس في ذلك. أنا أيضا أحب عقد الصفقات".

ويشكل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم، محور النزاع بين واشنطن وطهران.

ومنذ بدء الحرب بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، أغلقت طهران المضيق عمليا، وردت واشنطن بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ترمب يدرس استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ولم تشن الولايات المتحدة أي ضربات على إيران منذ الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، رغم تعرض ناقلات نفط لهجمات لاحقا في مضيق هرمز.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، يواجه الرئيس الأميركي استياء شعبيا متزايدا من الحرب، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.