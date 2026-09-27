الأردن يحذر من عواقب استمرار التصريحات التحريضية للمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين

خبرني - أدان الأردن، استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها الأحد، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة قام بها المتطرفون؛ كونها انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسًا لحرمته، والتصريحات التحريضية التصعيدية للمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة المستوطنين المتطرفين اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وما يرافقها من تصرفات استفزازية؛ باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصرّفًا وعملًا تحريضيًا مرفوضًا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، مشدّدًا على أنّه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها.

وحذّرت الوزارة من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات والتصريحات التحريضية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع ممارستها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ووقف الإجراءات اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني.

وجدّدت التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.