التربية تدعو أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث - رابط

خبرني - دعت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، اليوم الأحد، الطلبة أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام 2026 أو ما يعادلها، ممن تم ترشيحهم للاستفادة من بعثات أبناء المعلمين لدرجة البكالوريوس، إلى استكمال إجراءات الابتعاث اعتبارا من الفصل الأول من العام الدراسي 2026/2027.

وأوضحت الوزارة أن استكمال الإجراءات بدأ اعتبارا من صباح اليوم الأحد، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 18/10/2026، مشيرة إلى أن الطلبة المعنيين مطالبون بإرفاق الوثائق اللازمة عبر الرابط الإلكتروني: (انقر هنا).

وبينت أن الوثائق اللازمة تشمل شهادة عدم محكومية، وسند الكفالة من نسختين ينظم مع الموفد وكفيله لدى كاتب العدل ويختم من أقرب مديرية تربية وتعليم للطالب، وعقد الاستفادة من البعثة من أربع نسخ يختم بدوره من أقرب مديرية تربية وتعليم، إضافة إلى الشهادة العدلية الصادرة من كاتب العدل، والإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2026/2027 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها.

وبينت الوزارة أن الطالب يقوم بعد ذلك بتسليم الوثائق المشار إليها إلى منسق الوزارة في الجامعة، وفق الجدول المعتمد لذلك، والذي يظهر في الإعلان على موقع الوزارة.

وفيما يتعلق بالحدود الدنيا لمعدلات البعثات، حددت الوزارة للناجحين لأول مرة 84.80 في إربد، و83.30 في البلقاء، و86.00 في الزرقاء، و80.90 في الطفيلة، و85.80 في العاصمة، و82.40 في العقبة، و83.20 في الكرك، و73.90 في المفرق، و83.30 في جرش، و96.94 لحملة الشهادة غير الأردنية، و76.80 في عجلون، و79.90 في مأدبا، و81.50 في معان.

أما بالنسبة لطلبة رفع المعدل، فقد حددت الوزارة الحد الأدنى للمعدل بـ91.50 في إربد، و88.40 في البلقاء، و90.95 في الزرقاء، و86.75 في الطفيلة، و91.85 في العاصمة، و87.45 في العقبة، و90.95 في الكرك، و89.05 في المفرق، و91.15 في جرش، و92.70 في عجلون، و97.10 في مأدبا، و81.85 في معان.