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  • الشرطة البريطانية: حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية.. واعتقالات بتهمة انتهاك قانون المتفجرات

الشرطة البريطانية: حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية.. واعتقالات بتهمة انتهاك قانون المتفجرات

  • 27 أيلول 2026
  • 17:06
الشرطة البريطانية حادث كبير قرب قاعدة جوية أمريكية واعتقالات بتهمة انتهاك قانون المتفجرات

خبرني - أجلت الشرطة البريطانية سكان المنازل بالقرب من قاعدة جوية أمريكية بمقاطعة غلوسترشير جنوب شرق إنكلترا، كما ألقت القبض على عدة أشخاص على خلفية اتهامات تتعلق بالمتفجرات.

وقالت الشرطة في بيان: إنه تم نقل سكان" عدد من المنشآت " في ويلفرود بغرب انكلترا إلى مركز ترفيهي قريب، مضيفة أنه تم " احتواء " الوضع.

وأوصت الشرطة نحو 85 أسرة بإخلاء منازلها كإجراء احترازي قرب قاعدة "فيرفورد"

وقد طُوّقت الشرطة المنطقة المحيطة بالقاعدة

وقال مساعد رئيس الشرطة ريتشارد أوكون إن الشرطة تلقت مكالمة في حوالي الساعة 12:45 صباحا اليوم "تتعلق بثلاث مركبات مشبوهة تسير نحو سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد".

وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال 5 أشخاص قرب قاعدة  "فيرفورد" للاشتباه في ارتكابهم جرائم وفقا لقانون المتفجرات، كما يفحص خبراء تفكيك القنابل العسكريين عدة مركبات.

ولم تؤكد الشرطة ما إذا كانت الاعتقالات على صلة بالقاعدة.

وأفادت السلطات أن مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق مع المعتقلين 

بدورها قالت قيادة القوات الجوية الأميركية أنها تواصل التنسيق مع بريطانيا بشأن أمن قاعدة "فيرفورد"

وتعد المنطقة قريبة من راف فيرفورد، القاعدة التي تستخدمها القوات الأمريكية في شن هجمات محددة خلال الحرب في إيران.

ويذكر أنه بعد بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، سمحت القوات البريطانية للجيش الأمريكي باستخدام القاعدة لشن هجمات على مواقع صواريخية إيرانية. وفق "أسوشييتيد بريس".

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