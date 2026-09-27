القدرة العربية تكشف عنGAC GS7 PHEV  الجديدة 

OFVKD - أعلنت شركة القدرة العربية – احدى شركات مجموعة عليان، والوكيل الرسمي لعلامة GACفي الأردن، عن وصول GAC GS7 هجينة القابلة للشحن الجديدة إلى السوق الأردني، وتأتي GS7 PHEV لتنافس ضمن فئة السيارات المركبات متعددة الاستخدامات الفاخرة(SUV) ، مستندة إلى منظومة دفع هجينة قابلة للشحن، وقوة بطارية إجمالية تصل إلى 36.3 كيلوواط.الساعة، إلى جانب نظام الدفع الكلي الذكي (AWD)، مع مجموعة متكاملة من التقنيات التي تعزز مستويات الراحة وتدعم تجربة قيادة أكثر تطوراً.

منظومة هجينة قابلة للشحن تجمع بين الكفاءة والأداء

تعتمد GAC GS7 على تقنية الهجين القابل للشحن (PHEV)، التي تجمع بين الطاقة الكهربائية (محركين كهربائيين) ومحرك الاحتراق الداخلي ضمن منظومة واحدة، لتوفيرتجربة قيادة تجمع بين مزايا الدفع الكهربائي ومرونة محرك الاحتراق.

وتمنح هذه التقنية السيارة قدرة على تلبية متطلبات الاستخدام اليومي، مع توفير مرونة أكبر في الرحلات والمسافات الطويلة، مما يجعلها خياراً مناسباً للسائقين الذين يبحثون عن تجربة قيادة تجمع بين التكنولوجيا والكفاءة والأداء.

التكنولوجيا الذكية في قلب تجربة القيادة

و تقدم GS7 PHEV منظومة متطورة من التقنيات الذكية التي تعزز تجربة القيادة وتوفر مستويات أعلى من الراحة والأمان، حيث تم تجهيز السيارة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS التي توفر دعماً إضافياً للسائق أثناء القيادة، إلى جانب مجموعة من الحلول التقنية التي تجعل الاستخدام اليومي أكثر سهولة وسلاسة، في توجه يعكس رؤية GAC لتقديم سيارات تجمع بين الأداء والتكنولوجيا.

مقصورة فاخرة تركز على راحة الركاب

داخل المقصورة تجمع GS7 PHEV بين الراحة والفخامة، مع استخدام جلد النابا الذي يضفي لمسة راقية على التصميم الداخلي وسقف مخمل، إلى جانب مقاعد مزودة بوظائف متقدمة تشمل التدفئة والتهوية والتدليك، لتوفير تجربة أكثر راحة للسائق والركاب، بما يعكس اهتمام GAC بأدق تفاصيل المقصورة وتركيزها على الارتقاء بجودة التجربة الداخلية وراحة الركاب.

الفخامة تلتقي بالتكنولوجيا

تجسد فلسفة GAC GS7 PHEV ثلاثة محاور رئيسية: الأداء، والتكنولوجيا، والفخامة وبذلك، تسعى السيارة إلى تقديم تجربة متوازنة تجمع بين ما يحتاجه السائق في الاستخدام اليومي من راحة وأمان، وتجربة فاخرة من حيث الاداء والحضور.

منظومة الدفع الهجينة القابلة للشحن ونظام الدفع الكلي الذكي يوفران الأساس للأداء، بينما تضيف أنظمة مساعدة السائق والتقنيات الذكية بعداً أكثر تطوراً لتجربة القيادة.



خطوة جديدة لـGAC في السوق الأردني

ويأتي إطلاق GAC GS7 PHEV في الأردن ضمن توجه مجموعة عليان إلى تقديم أحدث طرازات GAC للسوق المحلية، لتقديم تجربة متكاملة لعملائها في الأردن وتوسيع الخيارات المتاحة أمامهم.

ومع دخولها السوق الأردني، تقدم GS7 PHEV مفهوماً جديداً في فئة الـSUV، يجمع بين تقنية الهجين القابل للشحن، والأداء القوي، والدفع الكلي الذكي، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، إلى جانب مقصورة تركز على الفخامة والراحة.