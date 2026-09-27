 TCL   المشرق العربي تستضيف تجار التجزئة الأردنيين في أكبر مشاركة لها بمعرض IFA

خبرني - عمّان، الأردن – سبتمبر 2026 استضافت شركة TCL المشرق العربي وفدًا من كبرى شركات تجارة التجزئة الإلكترونية الأردنية في زيارة حصرية إلى معرض IFA 2026 المقام في برلين بألمانيا، أحد أكبر وأهم المعارض التجارية العالمية للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية. أتاحت الزيارة لشركاء التجزئة فرصة الاطلاع المباشر على أكبر حضور لـ TCL في تاريخ مشاركاتها بالمعرض، بما يغطي كامل نطاق محفظة ابتكاراتها.

عرض جناح TCL في معرض IFA 2026 أحدث التقنيات في مجالات الشاشات والتلفاز، والصوتيات، والأجهزة المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة المنزلية، وحلول المنزل الذكي المتصل وقد حاز العديد منها على جوائز عالمية مرموقة هذا العام، من بينها:

• مكبر الصوت الرائد TCL Q95K بنظام Dolby Atmos وتقنية 11.1.4 قناة الجائزة الذهبية لتقنية المسرح الصوتي عالي الدقة، جوائز الابتكار التقني العالمي للمنتجات 2026

• شاشة الألعاب TCL X3 Series OLED+ جائزة الابتكار في IFA

• هاتف TCL P80 Ultra –جائزة الابتكار في IFA، وجائزة أفضل ما في IFA 2026

• نظارة RayNeo iO الذكية جائزة الابتكار في IFA

• نظارة RayNeo GT Max للواقع المعزز جائزة الابتكار في IFA، وجائزة الابتكار التقني العالمي للمنتجات

• شاشة TCL X11L SQD-Mini LED جائزة أفضل عرض في IFA 2026، وجائزة IFA Breakthrough 2026

• سلسلة مكيفات TCL Solar AC جائزة الابتكار التقني العالمي للمنتجات

• ثلاجة TCL TwinMag Prime Fresh Series – جائزة الابتكار التقني العالمي للمنتجات

• الروبوت المرافق TCL heyAiMe Family Companion Robot – جائزة الابتكار التقني العالمي للمنتجات

• جهاز TCL 5G AI CPE X5 جائزة الابتكار في IFA

تأتي هذه الزيارة ضمن التزام TCL المشرق العربي المستمر بتعزيز شراكتها مع مجتمع التجزئة المحلي، من خلال إتاحة اطلاع مباشر على أحدث اتجاهات الابتكار العالمية، وترسيخ الثقة في خارطة طريق منتجاتها للمنطقة.

وحول أهمية حضور TCL في معرض IFA، قال السيد هونغ تشي زينغ، مدير المنتجات الإقليمي القائم بأعمال رئيس منطقة المشرق العربي في TCL للإلكترونيات "يعكس حضور TCL في معرض IFA 2026 قوة الابتكار العالمية لدينا، وتمنحنا مثل هذه الفعاليات فرصة لنقل هذا الزخم مباشرة إلى شركائنا على أرض الواقع. يشكل تجار التجزئة في الأردن ركيزة أساسية في نمونا عبر منطقة المشرق العربي، وإن الاطلاع المباشر على معرض هذا العام يؤكد مدى ما لدينا لنقدمه للسوق خلال العام القادم."

وفي تعليقه على الزيارة، قال السيد يزن الكردي، مدير التسويق الإقليمي لمنطقة المشرق العربي في TCL للإلكترونيات: "معرض IFA يواصل رسم ملامح مستقبل التقنية الاستهلاكية، وقد عكس معرض هذا العام حجم الابتكار الذي تقدمه TCL في كل فئة، من الشاشات إلى المنزل الذكي. وقد أردنا من خلال استضافة شركائنا الأردنيين في برلين أن نمنحهم رؤية مباشرة لهذا الزخم، لينقلوا القة ذاتها إلى عملائهم في الأردن."

من جانبه، أضاف السيد أحمد أبو زهري، المدير العام لشركة نهر الريان RRC، الموزع الرسمي لمنتجات TCL للإلكترونيات في الأردن "إن الاطلاع عن قرب على حضور TCL في معرض IFA يؤكد مدى متانة الشراكة التي بنيناها مع TCL على مدى السنوات. إن تنوع وجودة الابتكار المعروض يمنحنا ثقة حقيقية فيما سنقدمه للسوق الأردني خلال العام القادم. "