طبيبة روسية تحذّر من عواقب قلة النوم على الصحة

خبرني - حذّرت الطبيبة وأخصائية أمراض القلب الروسية إيلينا سافتشينكوفا-بيلياتكو من أن قلة النوم قد تسبب زيادة الوزن ومشكلات خطيرة للقلب والشرايين والغدة الدرقية.

وقالت الطبيبة:"المعدل الطبيعي للنوم للشخص البالغ هو 8 ساعات تقريبا. النوم لساعات أقل قد يتسبب بمشكلات صحية مثل السمنة على سبيل المثال، هرمون الشبع (الليبتين) يفرز أثناء النوم فقط، لذلك عادة ما تكون شهية الأشخاص الذين ينامون قليلا مرتفعة.. وإذا لم يحصل الشخص على قسط كاف من النوم بانتظام، فإن عمل الغدة الدرقية يتباطأ، ويسوء إنتاج هرمون الثيروكسين، ما يؤدي إلى تطور قصور الغدة الدرقية وما يرتبط به من مشاكل، مثل المتلازمة الأيضية واضطرابات في عمل القلب والأوعية الدموية".

وأضافت أن النوم غير الجيد أو غير الكافي يعزز النعاس أثناء النهار، وقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمونات التوتر، واضطرابات معرفية وأيضية، وانخفاض المناعة، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكانت دراسة أجراها باحثون من مستشفى بريغهام قد أظهرت أن النوم لمدة 5 ساعات أو أقل يوميا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف وزيادة احتمال الوفاة المبكرة، كما بينت دراسة أخرى أن النوم الليلي لمدة تقل عن 6.4 ساعات أو تزيد عن 7.8 ساعات يمكن أن يسرع التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.