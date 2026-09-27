مركز زين للرياضات الإلكترونية شريكاً استراتيجياً لبطولة مراكز الألعاب الإلكترونية 2026

خبرني - في إطار دعمها المتواصل لمنظومة الرياضات الإلكترونية في المملكة، قدّمت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) رعايتها كشريك استراتيجي لبطولة مراكز الألعاب الإلكترونية 2026، والتي نظّمها الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل؛ رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بمشاركة واسعة من مراكز الألعاب الإلكترونية واللاعبين، في مقر الاتحاد الكائن بمجمع الملك الحسين للأعمال.

وجاءت البطولة لتجمع مراكز الألعاب الإلكترونية واللاعبين ضمن تجربة تنافسية متخصصة على مدار يومين متتاليين، بمشاركة 23 مركزاً و96 لاعباً، وحضور جماهيري تجاوز 400 شخص من اللاعبين وممثلي مراكز الألعاب وأفراد مجتمع الرياضات الإلكترونية والجمهور، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام بقطاع الرياضات الإلكترونية والبطولات المنظمة في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام زين بمواصلة دعم قطاع الرياضات الإلكترونية في الأردن، والمساهمة في تطوير بيئة متكاملة تتيح للاعبين والمواهب الشابة خوض المنافسات وتطوير مهاراتهم، إلى جانب دعم مراكز الألعاب الإلكترونية وتعزيز دورها في نمو مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.

وتنافس المشاركون في ثلاثة من أبرز الألعاب الإلكترونية، شملت (EA SPORTS FC26) ، و(TEKKEN 8)، و(Counter-Strike 2 )، حيث شهدت المنافسات أجواءً حماسية ومستويات متقدمة من التنافس بين اللاعبين والمراكز المشاركة.

وفي منافسات لعبة EA SPORTS FC 26، تُوّج حكيم الدراوشة من FATE Esports بالمركز الأول، فيما حلّ راكان قباوي من The Gaming Lounge في المركز الثاني، ومحمد أبو الليل من Vortex في المركز الثالث، وفي منافسات لعبة TEKKEN 8، حصد عبدالله العبسي من MOG المركز الأول، تلاه محمد أبو متة من The Gaming Lounge في المركز الثاني، وبدر سمارة من Vortex في المركز الثالث، أما في منافسات لعبة Counter-Strike 2 أحرز Vanguard Gaming Center المركز الأول، فيما جاء Vibranium Gaming Center في المركز الثاني، وRTG Gaming Center في المركز الثالث.

واختُتمت فعاليات البطولة بحفل لتكريم الفائزين، بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، حيث جرى الاحتفاء بأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مختلف المنافسات في ختام فعاليات البطولة التي جمعت نخبة من اللاعبين ومراكز الألعاب الإلكترونية في المملكة.