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الكويت.. إحباط تهريب 47 كلغ من مخدر الكريستال «الشبو» و45 ليتراً كرريستال خام «شبو خام»

  • 27 أيلول 2026
  • 15:55
الكويت إحباط تهريب 47 كلغ من مخدر الكريستال الشبو و45 ليتراً كرريستال خام شبو خام

خبرني - ‏تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت من ضبط أحد عناصر شبكة لتهريب وتصنيع وترويج المواد المخدرة وإحباط تهريب شحنة من مادة الشبو والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها وذلك استكمالاً لقضية المتهم الذي سبق ضبطه في منزله بمنطقة سعد العبدالله لتصنيعه مادة الشبو في جاخور بمنطقة كبد والاتجار بالمواد المخدرة.

وجاء الضبط عقب أعمال البحث والتحري وإعداد كمين محكم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك أثناء قدوم المتهم من جمهورية العراق عبر منفذ العبدلي الحدودي، حيث عُثر داخل هيكل مركبته على نحو 47 كيلوغراماً من مادة الشبو و45 ليتراً من سائل الشبو الخام المستخدم في تصنيع المؤثرات العقلية مخبأة بطريقة سرية.

‏وكشفت التحريات أن المتهم كان يسافر براً إلى منطقة المحمرة في إيران للقاء أحد تجار المخدرات الذي يتولى إخفاء الشحنات داخل المركبة ثم يعود بها عبر جمهورية العراق إلى الكويت ويسلّمها إلى المتهم المضبوط سابقاً لتفريغها في أحد الجواخير وتصنيع مادة الشبو وتوزيعها عبر شبكات الترويج.

وأقرّ المتهم بتنفيذ أكثر من 24 عملية تهريب خلال عامين، شملت إدخال شحنات إلى المملكة العربية السعودية، حيث يتسلّم أشخاص تابعون للمتهم الآخر المركبة ويفرغون حمولتها ثم يعيدونها إليه للعودة إلى الكويت.

‏وتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتبع بقية عناصر الشبكة وامتداداتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين وتجفيف مصادر نشاطهم حمايةً لأمن المجتمع وسلامة أفراده.

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