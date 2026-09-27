مصر.. قرار بمنع ظهور المذيعة شيرين الأطروش وإيقاف برنامجها

خبرني -قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع ظهور المذيعة شيرين الأطروش، مقدمة "برنامج من القلب" وإيقاف برنامجها.

وجاء القرار بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وما رصدته الإدارة العامة للرصد من مخالفات للقواعد المهنية والأكواد الإعلامية، في محتوى حلقات برنامجها المذاع عبر قناة "الشمس".

وتضمن القرار إيقاف بث برنامج "من القلب" واستمرار منع ظهور المذيعة عبر كافة الوسائل الإعلامية لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها المجلس.

وتعود خلفية الواقعة إلى جدل واسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية حول أداء وطريقة تقديم المذيعة لبرنامجها.

وتضمنت الواقعة، بحسب ما نشرته الصحف المصرية عن تصدر تريند "الصوت الخريفي"، حيث تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو اقتُطعت من برنامج المذيعة، انتقدوا فيها أسلوب إلقائها ونبرة صوتها الهادئة والناعمة، والتي وُصفت بـ "الصوت الخريفي" أو تصنّع الهدوء بشكل لا يتناسب مع التقديم الإعلامي.

ونتيجة للغضب والانتقادات التي طالت أداء المذيعة واتهامها بتقديم محتوى غير مهني، قامت قناة "الشمس" بحذف الفيديو المثير للجدل من منصاتها الرسمية.

وخرجت المذيعة في مقطع فيديو عبر حساباتها للرد على الانتقادات، مشيرة إلى أن هذه نبرة صوتها الطبيعية، مؤكدة رفضها للتنمر عليها ومشددة على استمرارها في مسيرتها الإعلامية.