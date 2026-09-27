خبرني - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بحسب ما أوردت وكالة "واس" السعودية للأنباء.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم أبوتي فاليل، هندي الجنسية، على تهريب مادة الميثامفيتامين المخدر إلى المملكة".

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لوكالة "واس".