وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجاني أبوتي فاليل، هندي الجنسية، الأحد، 16/ 4/ 1448 هجرية، الموافق 27/ 9/ 2026 ميلادية بالمنطقة الشرقية".