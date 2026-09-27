غارات إسرائيلية واسعة وعنيفة على جنوب لبنان

خبرني - شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات وقرى عدة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد يستهدف البنى التحتية والمناطق السكنية.

استهدفت غارات الطيران الحربي الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي حاريص وحدثا في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع تنفيذ القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة وعنيفة في أطراف بلدة برعشيت وبلدة بيت ياحون.

وشملت موجة التفجيرات والغارات الإسرائيلية بلدات المنصوري والطيري وعيناثا لجهة كونين وحدثا ومجدل زون وزوطر الشرقية.

كما طالت غارة إسرائيلية منطقة الحمام في بلدة الخيام، حيث استهدفت مبنى دمرته غارة سابقة قبل أيام، فيما تعرضت بلدة ميس الجبل لغارة أخرى.

وفي صباح وليلة أمس، شن الجيش الإسرائيلي غارات وقصف مدفعي وتوغل في جنوب لبنان، واستهدف بنى تحتية قال إنها لـ"حزب الله" استجابة لإطلاق المسيّرة المفخخة، وأكد مواصلة إزالة التهديدات والالتزام بالاتفاقات.