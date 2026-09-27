بتهمة حيازة مخدرات.. إحالة المطرب مجدي شطة للجنايات

خبرني - أحالت نيابة المرج بالقاهرة مغني المهرجانات مجدي شطة، إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وذلك بعد ضبطه بعشرة أكياس من مخدر الأيس.

وتعود القضية إلى عدة أسابيع عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة بمنطقة المرج، أثناء تواجده في محيط حملة أمنية استهدفت أحد تجار المواد المخدرة، حيث كشفت التحريات الأولية أنه كان بصدد شراء مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وبحسب التحريات، عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم على عشرة أكياس من المواد المخدرة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وأحيل مجدي شطة بعدها إلى النيابة التي أخلت سبيله على ذمة القضية بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، ليصدر اليوم قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات.

يذكر أن مجدي شطة هو مغني مهرجانات مصري، حقق شهرة خلال السنوات الماضية بعدما قدم بعض الأغنيات التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ارتبط اسم مجدي شطة باسم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بسبب بعض الخلافات التي وقعت بينهما، والتي استمرت لعدة سنوات.