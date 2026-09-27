سلاح طبيعي ضد آلام الدورة الشهرية

خبرني - أظهرت دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Nutrition أن تناول الفراولة الطازجة بانتظام يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية.

شملت الدراسة 64 امرأة، تناولت 33 منهن 250 غراما من الفراولة الطازجة يوميا لمدة شهر، بينما لم تحصل الأخريات على هذه الفاكهة في نظامهن الغذائي، تم تقييم حالة المشاركات قبل التجربة، وبعد شهر، وبعد شهرين.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي تناولن الفراولة، انخفضت شدة آلام الدورة الشهرية بشكل ملحوظ بعد شهر واحد فقط، واستمر هذا التأثير عند إعادة التقييم بعد شهرين، علاوة على ذلك، قيّمت المشاركات في هذه المجموعة صحتهن العامة بشكل أفضل.

ويشير العلماء إلى أن هذا التأثير قد يكون مرتبطا بالبوليفينولات، وهي مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات، والموجودة بكثرة في الفراولة.

وتعتبر الفراولة فاكهة غنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تقدم فوائد صحية عظيمة للجسم، إذ تحتوي على نسب عالية من فيتامين "C" الذي يقوي الجهاز المناعي ويحمي الجسم من الأمراض، وتعزز صحة القلب والشرايين من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، كما تساهم في محاربة علامات الشيخوخة وتجاعيد الجلد لاحتوائها على مضادات الأكسدة وحمض الساليسيليك.

وتشير الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة أخصائيي التغذية في إدارة الصحة بمدينة موسكو، إلى أن الحصة اليومية المثلى من الفراولة للبالغين تتراوح بين 250 و300 غرام، وبنفس الوقت يجب الحذر من الإفراط بتناولها خصوصا للذين يعانون من بعض أنواع حساسية الغذاء.