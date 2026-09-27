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أول تعليق لحارس أيرلندا على قرار مقاطعة مباراة إسرائيل

  • 27 أيلول 2026
  • 14:31
أول تعليق لحارس أيرلندا على قرار مقاطعة مباراة إسرائيل

خبرني - قرر غافين بازونو حارس منتخب أيرلندا الجنوبية مقاطعة مواجهتين سيخوضهما منتخب بلاده ضد إسرائيل في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقرر بازونو عدم المشاركة في مباراة أيرلندا وأبلغ منتخب بلاده بقراره عقب اجتماع عقده المنتخب يوم الجمعة لتحديد موقفه الرسمي بشأن اللقاء.

وكتب بازونو عبر حسابه على "إنستغرام": "إن تمثيل بلادي يعني لي كل شيء، وأنا أحترم جميع زملائي في الفريق والمدرب وطاقمه الفني والشعب الأيرلندي".

وأضاف: "ومع ذلك فقد اتخذت قرارا لم يكن سهلا علي إطلاقا أنا رجل ذو إيمان قوي وأسعى جاهدا لأكون شخصا يتمتع بالأخلاق والمبادئ ولذا أشعر بأنه سيكون من الخطأ المشاركة في المباريات المقبلة ضد إسرائيل".

وتابع قائلا: "ينبع قراري بالكامل من قناعتي الشخصية بأن قتل الأبرياء أمر خاطئ، ومن المهم التأكيد على أن موقفي ليس موجهاً ضد الشعب الإسرائيلي أو الجالية اليهودية بل هو موقف ضد الفظائع التي تشهدها المنطقة".

واختتم: "نادرا ما تتاح للمرء فرصة في الحياة للدفاع عن قضية أسمى وأكبر وأنا أؤمن بشدة بأن هذه واحدة من تلك الفرص".

وكان بعض زملاء بازونو في المنتخب قد فكروا في الانضمام إليه في مقاطعة المباراة لكن أجرى تصويت بين أعضاء الفريق وخلصوا إلى قرار بخوض المباراة بتصويت الأغلبية بموافقة 14 لاعبا ورفض 8 آخرين.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم: "يؤكد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أنه سيتم خوض المباريات المقررة ضد إسرائيل ضمن منافسات دوري الأمم الأوربية لموسم 2026-2027".

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