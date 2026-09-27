تحذير للنساء.. أحد أشكال علاج أعراض سن اليأس قد يزيد خطر الجلطات القاتلة

خبرني - حذرت دراسة حديثة من أن تناول العلاج الهرموني البديل على شكل أقراص قد يزيد خطر الإصابة بالجلطات الدموية بنسبة 60%.

بينما لا يبدو أن الخطر نفسه يرتبط بالعلاجات الهرمونية التي تؤخذ عبر الجلد، مثل اللصقات والمواد الهلامية والبخاخات.

ويستخدم العلاج الهرموني البديل على نطاق واسع لتخفيف أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة، كما يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

وحلل باحثون بيانات أكثر من مليون امرأة دنماركية تتراوح أعمارهن بين 50 و69 عاما، خلال الفترة بين عامي 2003 و2021. وخلال فترة الدراسة، أصيبت 9807 نساء بجلطات دموية خطيرة، بينما تعرضت 18460 لسكتات دماغية، وأصيبت 11974 بنوبات قلبية.

ووجد الباحثون أن العلاج الهرموني البديل عن طريق الفم ارتبط بزيادة قدرها 60% في خطر الإصابة بالجلطات الدموية، سواء عند استخدام الإستروجين وحده أو عند الجمع بين الإستروجين والبروجستيرون.

كما ارتبطت الجرعات العالية من العلاج بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وارتبط تناول أكثر من 1 ملغ يوميا لأكثر من خمس سنوات بزيادة تصل إلى 80% في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. أما استخدام الجرعات العالية لأكثر من عام، فارتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 40% والسكتة الدماغية بنسبة 50%.

ويرجح الباحثون أن السبب يعود إلى طريقة وصول الهرمونات إلى الجسم. فعند تناول الإستروجين عن طريق الفم، يمر عبر الكبد، ما قد يحفز إنتاج بروتينات تساعد على تخثر الدم. أما العلاجات التي تؤخذ عبر الجلد فتدخل إلى مجرى الدم مباشرة، متجاوزة الكبد.

وقال الباحثون إن النتائج تؤكد أهمية اختيار نوع العلاج وجرعته ومدة استخدامه وفقا للحالة الصحية لكل امرأة، خاصة لدى النساء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات.

وقال الدكتور روبرت ستوري، أستاذ أمراض القلب في جامعة شيفيلد، والذي لم يشارك في الدراسة، إن النتائج تبرز أهمية السيطرة على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مستخدمات العلاج الهرموني البديل عن طريق الفم، مشيرا إلى ارتفاع مستوى الأمان المرتبط باللصقات مقارنة بالأقراص.