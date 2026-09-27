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لامين جمال يحقق رقما قياسيا مع منتخب إسبانيا

  • 27 أيلول 2026
  • 14:26
لامين جمال يحقق رقما قياسيا مع منتخب إسبانيا

خبرني - يواصل لامين جمال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا كتابة الأرقام الاستثنائية مع "لاروخا".

وحافظ المنتخب الإسباني على سجله الخالي من الهزائم في جميع المباريات التي بدأ فيها اللاعب أساسيا عقب الفوز المثير على إنجلترا بنتيجة 3-2 مساء السبت في افتتاح مشوار الفريق بدوري الأمم الأوروبية.

وارتفع رصيد جمال إلى 30 مباراة بدأها في التشكيل الأساسي مع منتخب إسبانيا حقق خلالها 23 انتصارا مقابل 6 تعادلات دون أن يتلقى أي هزيمة في رقم يعدى ارتباط نتائج المنتخب الإسباني بوجود الجناح الشاب ضمن تشكيلته الأساسية. 

أما على مستوى مسيرته الدولية كاملة فقد خاض جمال حتى الآن 33 مباراة بقميص إسبانيا حقق خلالها منتخب 25 فوزا و7 تعادلات مقابل خسارة واحدة.

وسيخوض منتخب إسبانيا مباراته المقبلة أمام كرواتيا بالجولة الثانية في دوري الأمم الأوروبية.

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