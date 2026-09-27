احتجاز أشخاص وإجلاء سكان بعد إعلان حالة طوارئ قرب قاعدة بريطانية - أمريكية

خبرني - أعلنت الشرطة البريطانية حالة طوارئ في قرية وِيلفورد قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستضيف قوات من سلاح الجو الأمريكي، كما أجلت سكان عدد من المنازل في المنطقة.

وأضافت أن فريقاً متخصصاً من الجيش البريطاني في التعامل مع الذخائر والمتفجرات يفحص حالياً عدداً من المركبات، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المنطقة.

وأكدت الشرطة أن الحادث تحت السيطرة، بينما انتشرت أعداد كبيرة من فرق الطوارئ، بينها فريق الاستجابة للمناطق الخطرة.

ونُقل السكان الذين جرى إجلاؤهم إلى مركز ترفيهي قريب، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها.

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية بإنه يتم إطلاع رئيس الوزراء آندي بيرنهام على المستجدات المرتبطة بالحادث، وقال: "نُعرب عن امتناننا لفرق الطوارئ التي تحركت بسرعة لتوقيف عدد من المشتبه بهم واتخاذ تدابير تضمن سلامة المجتمع".

وأضاف: "ليس من الملائم الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الراهن، نظراً لأن التحقيقات لا تزال جارية".

وصرحت شرطة غلوسترشاير قائلة: "يجري حالياً إخلاء عدد من العقارات في منطقة ويلفورد عقب إعلان حالة حادث كبير".

"ويأتي ذلك في أعقاب اعتقال عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات".

وذكرت الشرطة: "نعمل بشكل وثيق مع شركائنا، وننفذ الخطط المُعدّة مسبقاً والتي خضعت لتدريبات مكثفة."

وتُستخدم قاعدة فيرفورد في نشر قاذفات أمريكية منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير/شباط.

في شهر مارس/آذار من هذا العام، وبعد أن منح رئيس الوزراء آنذاك، السير كير ستارمر، الإذنَ بشنِّ تحرُّكٍ أمريكي "دفاعي" ضد مواقع صواريخ إيرانية انطلاقاً من قواعد بريطانية، هبطت أربع قاذفات أمريكية في قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي، وبدأت الولايات المتحدة في استخدام القواعد البريطانية لتنفيذ "عمليات دفاعية محددة".

صرح متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية بأن أفرادها المتمركزين في قاعدة "راف فيرفورد" (RAF Fairford) "يتحلون باليقظة المستمرة".

وقال المتحدث: "لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي، لن نناقش تدابير محددة لحماية القوات".

وأضاف: "يواصل 'جناح الدعم القتالي 501' (501st Combat Support Wing) والأجنحة الأخرى التابعة لنا والمتمركزة في المملكة المتحدة التحلي باليقظة، وسيتخذون الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد الخدمة الأمريكيين والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم".

نظرة تحليلية

يقول فرانك غاردنر مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية إن الحصول على رواية رسمية عما حدث في قاعدة "راف فيرفورد" (RAF Fairford) الجوية، يتعين علينا انتظار بيان من الشرطة؛ غير أن سياق هذه الأحداث يبعث على القلق.

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الحوادث في أنحاء أوروبا فيما يُعرف بـ "الحرب الهجينة"، التي يُزعم أن الكرملين - أو تحديداً جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (GRU) - يقف وراء تدبيرها، وذلك انتقاماً من الدول التي تدعم أوكرانيا.

وتشمل هذه الحوادث عمليات إضرام حرائق متعمدة، وهجمات سيبرانية، وتحليق طائرات مسيّرة مجهولة الهوية بالقرب من مواقع حساسة مثل القواعد النووية ومحطات الطاقة، فضلاً عن واقعة اكتشاف ثلاث طائرات مسيّرة مفخخة مؤخراً في مطار "لايبزيغ-هاله" بألمانيا، الذي يُعد مركزاً لوجستياً لشحن الإمدادات إلى أوكرانيا.

وترى روسيا أن حلف الناتو - وبعض الدول على وجه الخصوص مثل بريطانيا - يشنون بالفعل حرباً غير مباشرة ضد موسكو من خلال تزويد أوكرانيا بذخائر بعيدة المدى، وأن الوقت قد حان لكي "تشعر هذه الدول ببعض الألم".