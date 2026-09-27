جامعة عمان العربية تشارك في المؤتمر الدولي للأنظمة المعلوماتية الذكية والحوسبة  (IISCC 2026  ) في دولة الإمارات العربية المتحدة

خبرني - شاركت جامعة عمان العربية في أعمال المؤتمر الدولي للأنظمة المعلوماتية الذكية والحوسبة (IISCC 2026)، الذي عُقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين من أكثر من (31) دولة، وبالتعاون مع منظمة IEEE العالمية، بما يعكس الحضور الأكاديمي والبحثي للجامعة في المحافل العلمية الدولية، ويعزز حضورها في مجالات الأنظمة المعلوماتية الذكية والحوسبة.

ومثّل جامعة عمان العربية في أعمال المؤتمر كلٌّ من: الدكتور طارق البشتاوي، والدكتور أيمن غبن أعضاء هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، وذلك انسجاماً مع رؤية ورسالتة الجامعة في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الشراكات الدولية، حيث قدّما عددًا من الأوراق البحثية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية.

وخلال أعمال المؤتمر قدّم الدكتور البشتاوي ورقتين بحثيتين تناولتا عددًا من الموضوعات الحديثة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة المتجددة، حيث جاءت الورقة البحثية الأولى التي أعدّها بالشراكة مع الدكتور أيمن غبن، بعنوان: "Comparison of Machine Learning Mechanisms for Detecting Fake Platform Accounts on Microsoft Teams, Zoom, and Webex"، وركزت على توظيف خوارزميات تعلّم الآلة في الكشف عن الحسابات الوهمية على منصات التعاون الافتراضي، مثل Microsoft Teams، Zoom، وWebex، إلى جانب مقارنة أداء عدد من الخوارزميات بهدف تحسين دقة الكشف عن الحسابات الاحتيالية والحد من المخاطر السيبرانية المرتبطة بها، أما الورقة البحثية الثانية فجاءت بعنوان: "Explainable AI for Smart Renewable Energy Decision-Making"، واقترحت إطارًا للذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI) يسهم في تعزيز الشفافية والثقة في عمليات التنبؤ بالطاقة المتجددة وتحسين آليات توزيعها، ويجمع الإطار المقترح بين نماذج متقدمة في تعلّم الآلة وتقنيات تفسيرية تتيح إنتاج تنبؤات أكثر موثوقية وقابلية للفهم، بما يدعم اتخاذ قرارات ذكية وفعّالة في إدارة الطاقة المتجددة.

ومن جانبه قدّم الدكتور أيمن غبن بحثًا بعنوان: "Permissions Hacking as a Security Challenge on Social Media: Facebook, YouTube, Instagram and Snapchat"، تناول من خلاله تحديات أمنية ناجمة عن استغلال الصلاحيات المفرطة أو غير المهيّأة بصورة صحيحة، بما قد يتيح اختراق حسابات مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والوصول إلى بياناتهم، كما قارنت الدراسة بين عدد من منصات التواصل الاجتماعي، من بينها Facebook ،YouTube ،Instagram ،Snapchat، واستعرضت أبرز أساليب الهجوم والثغرات الأمنية المرتبطة بها، إلى جانب إجراءات الحماية والحد من مخاطر استغلال الصلاحيات، وأوصت الدراسة بأهمية تعزيز آليات إدارة الصلاحيات ورفع مستوى الحماية الأمنية، إلى جانب تطوير أطر التعاون الأمني بين منصات التواصل الاجتماعي والمطوّرين والمستخدمين، ومن المقرر نشر الأبحاث المشاركة في المؤتمر ضمن قاعدة البيانات العالمية Scopus، مما يعكس القيمة العلمية للمشاركات البحثية وأهمية المؤتمر في مجالات الأنظمة الذكية والحوسبة والتقنيات الحديثة.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على أهمية المشاركة الفاعلة لأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الدولية، لما تتيحه من فرص للاطلاع على أحدث التطورات والممارسات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى أن هذه المشاركات تسهم في تمكين الكوادر الأكاديمية من تبادل الخبرات مع الباحثين والمتخصصين محليًا ودوليًا، وتعزيز دور الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار، ومواكبة التحولات المتسارعة في التقنيات الحديثة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وتأتي مشاركة جامعة عمان العربية في هذا المؤتمر انطلاقًا من حرصها على تعزيز حضورها الأكاديمي في المحافل العلمية الدولية، ودعم أعضاء الهيئة التدريسية فيها للاطلاع على المستجدات في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المعرفية، ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.