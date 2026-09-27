تويوتا تطلق bZ4X تورينغ الكهربائية الجديدة كليًا في الشرق الأوسط لترافق عشاق المغامرة في كل رحلة

خبرني - أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن (Toyota Motor Corporation) إطلاق سيارة bZ4X تورينغ في أسواق المنطقة، والتي تعد أولى سيارات تويوتا التي تعمل بنظام دفعٍ كهربائيٍ بالكامل BEV في المنطقة، وتتيح للسائق والركاب الانطلاق لآفاق بعيدة على الطرقات المفتوحة وفي أحضان الطبيعة، والعودة مجددًا. وتجمع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بين سهولة الاقتناء وجاذبية أسلوب الحياة الذي توفره، بما ينسجم مع تطلع تويوتا إلى جعل المركبات الكهربائية بالكامل خيارًا طبيعيًا لشريحة أوسع من العملاء في المنطقة.

تتميز سيارة bZ4X تورينغ الجديدة بنظام دفعٍ عالي الأداء، ومساحةٍ رحبةٍ للأمتعة، فضلًا عن مدى القيادة الطويل. وقد استندت تويوتا وخلال مراحل تطويرها لآراء شريحةٍ واسعةٍ من عملاء طراز bZ4X الأصلي، بهدف ابتكار مركبة تلبّي تطلعات فئات متنوعة من العملاء الذين يجمعهم "شغف المغامرة"، والقناعة بأن السيارات تصنع لحظاتٍ تدوم ذكراها.

ويُمثّل طرح سيارة bZ4X تورينغ في الشرق الأوسط محطةً مهمةً في جهود تويوتا لتعزيز التنقل الكهربائي في المنطقة، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير نهجها متعدد المسارات من أجل تحقيق الحياد الكربوني، حيث يوسّع الطراز الجديد الخيارات المتاحة للعملاء من سيارات الدفع الكهربائي، دون المساومة على التزام تويوتا الراسخ بالجودة وقوة التحمل والاعتمادية.

وبهذه المناسبة، قال ماسايا أوتشياما، كبير المهندسين في شركة تويوتا للسيارات: "يشهد سوق المركبات الكهربائية بالكامل تغيرات متسارعة، كما أن تفضيلات العملاء تتغير في هذا المجال بشكلٍ مستمر. ونهج التطوير المعتاد في تويوتا يقوم على تطوير الميزات التي تُحدَّد خلال مرحلة التخطيط، إلا أننا تعلمنا من تجربتنا مع طراز bZ4X الحالي أن هذا النهج لا يتيح لنا مواكبة توقعات السوق والعملاء. وإذا كان علينا متابعة ما يحدث حول العالم باستمرار، فعلينا أيضًا مواصلة تطوير ميزاتٍ إضافية، وتعديل مسارنا، مع الاستمرار في الحفاظ على الجودة. والتحدي الذي نواجهه يتمثل في تصنيع سيارة تسهّل على عملاء تويوتا بدء تجربتهم مع السيارات الكهربائية بالكامل".

وأضاف أوتشياما: "الأهم بالنسبة لنا هو تفهّم آراء العملاء بشأن السيارات الكهربائية بالكامل. فهذه ليست سيارة ينتهي عملنا بمجرد بيعها. ومع تنامي الخيارات الواعدة التي تسهم في الحد من الكربون، سنواصل العمل مع عملائنا على تطوير السيارة، وسنستمر في نفس الوقت في النمو ودعم المزيد من فئات العملاء وأساليب حياتهم. هذا سيساعدنا على تحقيق مبدأ "إسعاد الجميع" المتضمن في فلسفة تويوتا. فلنبذل جميعًا قصارى جهدنا لجعل سلسلة bZ4X خيارًا واعدًا يسعد عملاءنا".

وترتكز سيارة bZ4X تورينغ على منصة "الأطر الهيكلية العالمية الجديدة لتويوتا" الكهربائية e-TNGA، التي طُوّرت بالتعاون مع سوبارو، لتستفيد من بنية هيكلية مصممة خصيصًا للمركبات الكهربائية بالكامل. وتتيح هذه المنصة الموقع الأمثل للبطارية مع مركز جاذبية منخفض لتسهم في تعزيز الثبات والراحة والأداء.

تم تزويد سيارة bZ4X تورينغ بنظام دفع رباعي مدعومٍ بموتورَين كهربائيَّين، وتوفّر وحدتا المحور الكهربائي eAxle الأمامية والخلفية عاليتا القدرة قوة إجمالية قصوى تبلغ 280 كيلوواط. ويقترن هذا النظام ببطارية ليثيوم أيون سعة 74,69 كيلوواط ساعة، ليتيح للمركبة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4,5 ثانية فقط. ولتجربة قيادة أكثر هدوءًا وكفاءةً تتفوق على المركبات التقليدية في ظروف قيادة متنوعة، تم اعتماد أشباه الموصلات المصنعة من كربيد السيليكون في وحدتَي المحور الكهربائي لتقليل فاقد الطاقة، ونظام التحكم الجديد بالدفع الرباعي لتوزيع قوة الدفع على النحو الأمثل.

ووفق اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة، توفر سيارة bZ4X تورينغ مدى قيادة يصل إلى 611 كم، لتمنح السائق الثقة خلال الرحلات الطويلة، كما أنها تتميز بمعدل استهلاك للطاقة الكهربائية يبلغ 130 واط ساعة/كم، مما يعكس كفاءتها في مختلف ظروف القيادة داخل المدن وضواحيها وعلى الطرق السريعة.

وتشمل خاصية اختيار نمط القيادة في السيارة نظام X-MODE، الذي طوّرته سوبارو لتعزيز قدرات المركبة على مختلف الأسطح منخفضة التماسك وغير المستوية. ومن خلال ثلاثة أنماط فرعية قابلة للاختيار، يضبط نظام X-MODE قوة الدفع والكبح على النحو الأمثل لدعم الثبات على التضاريس الصعبة، بما فيها المسارات الموحلة والمنحدرات الشديدة. ومن خلال الموتور الكهربائي، يستطيع النظام السير بسرعاتٍ منخفضة دون الحاجة للضغط على دواسة التسارع أو الفرامل. ويساعد نظام المساعدة على نزول المنحدرات وعدة ميزاتٍ أخرى على ضبط السرعة أثناء النزول، لتتيح للسائق التركيز على توجيه المركبة. كما يسهم النمط الاقتصادي ECO في تحسين مدى القيادة من خلال ضبط القوة الناتجة، فيما يوفر النمط العادي NORMAL أداءً مستقرًا ومتوازنًا للقيادة اليومية.

تجمع سيارة bZ4X تورينغ بين الأناقة على طرق المدينة والقدرات الفائقة في أحضان الطبيعة، وهذا يمنحها حضورًا جريئًا أينما حلّت. ويجمع تصميمها الخارجي بين خطوط الهيكل الانسيابية ومجموعة من المزايا التصميمية العملية. وعند الاقتراب منها، يلفت الأنظار على الفور تصميم تويوتا المميز المستوحى من رأس المطرقة، الذي يتكامل مع إضاءة تعمل بالكامل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED، ليمنح السيارة مظهرًا تقنيًا متطورًا ومستقبليًا. وفي الحالتين، تعزز الرفارف السوداء العريضة البارزة فوق أقواس الإطارات مظهر السيارة القوي وحضورها الواثق.

من الخلف، تمتاز سيارة bZ4X تورينغ بتصميمٍ جريء مدعومٍ بمصابيح LED مدمجة تمتد حتى البابين الخلفيين، لتشكّل بصمة ضوئية مميزة على هيئة خطٍ واحد. ويضم هذا النظام المتكامل وظائف الإضاءة الخلفية والكبح وإشارات الانعطاف والرجوع إلى الخلف ومصابيح الضباب الخلفية. كذلك، تتيح العناصر العملية؛ مثل: قضبان السقف المرتفعة على هيئة جسور، نقل الأغراض الطويلة أو كبيرة الحجم، بينما تتعزز الديناميكية الهوائية عبر جناح السقف الكبير، والأجنحة الجانبية الخلفية، والتصميم المدروس للجزء السفلي من المصد الخلفي، حيث تسهم معًا في تقليل مقاومة الهواء.

وتجمع المقصورة الداخلية لسيارة bZ4X تورينغ بين التصميم البسيط الفسيح ولوحة العدادات الأفقية المنخفضة، لتوفير أوسع مجال للرؤية وتعزيز الإحساس بالرحابة. وتضمن المساحة الواسعة للأرجل وعرض المقصورة الراحة لجميع الركاب، فيما تتيح مساحة الأمتعة المرنة، التي تتجاوز سعتها 600 لتر، وخطافات التخزين المتعددة، خوض رحلات أطول تتطلب حمل الكثير من الأمتعة والمعدات باستخدام سيارة واحدة فقط.

وتتضمن المنظومة الرقمية المتقدمة في سيارة bZ4X تورينغ شاشة مستقلة مقاس 14 بوصة، تدمج أنظمة الملاحة والتحكم بأجواء المقصورة والصوت ووظائف المركبة، لتجربة استخدامٍ سهلة وبديهية. ويُسهّل الكونسول الوسطي المصمم بشكلٍ مسطحٍ الوصول لأدوات التحكم الرئيسية، فيما تتيح خاصية الشحن اللاسلكي لجهازين والتكامل السلس مع الهواتف الذكية البقاء على اتصال دون انقطاع. ويمكن للعملاء أيضًا اختيار نظام صوت فاخر من JBL بتسعة مكبرات صوت، لتجربة ترفيه غامرة أثناء القيادة.

ولأنّ السلامة شرطٌ أساسيٌ لكل مغامرة عصرية، جُهّزت سيارة bZ4X تورينغ بمجموعة شاملة من مزايا السلامة ومساعدة السائق، صُمِّمت لتوفير تجربة أكثر تحكمًا وطمأنينة لجميع الركاب. ويضم نظام تويوتا سيفتي سينس تقنيات متقدمة، مثل نظام الكبح قبل التصادم ونظام المساعدة الاستباقية على القيادة، لتقديم الدعم في خفض السرعة والتوجيه استجابةً للمركبات التي تسير في الأمام وانحناءات الطريق. وتتكامل معها مزايا تويوتا تيم ميت، بما فيها نظام القيادة المتقدم، لدعم قيادة أكثر سلاسةً في الازدحام المروري، فيما يتيح نظام الاصطفاف المتقدم المزود بخاصية التحكم عن بُعد ركن السيارة بأمان ودقة.

وتتوفر سيارة bZ4X تورينغ، المهيّأة للمغامرة في مختلف البيئات، بستّ سماتٍ لونيةٍ جريئةٍ من الخارج، هي: الأبيض الكريستالي اللؤلؤي، والأسود الكريستالي سيليكا، والرمادي ماغنيتيك المعدني، والأزرق الياقوتي اللؤلؤي، والبرونزي اللامع، والفضي الجليدي المعدني.

وتجمع مقصورة الركاب بين التشطيبات الراقية؛ مثل: الزخارف السوداء بنقش الخشب، وخيارات ألوان المقصورة بالأسود والرمادي الفاتح، بين العملية والطابع الفاخر الملائم للمغامرات في الهواء الطلق. وتعزز العجلات المصنوعة من الألومنيوم الحضور الجريء للسيارة، فيما تمنحها العجلات المطلية بالأسود مقاس 20 بوصة مظهرًا أكثر قوةً وصلابةً.

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عن مجموعة المركزية:

تعدّ مجموعة المركزية الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ودراجات وسكوترات ياماها وبدجت لتأجير السيارات وأجهزة شحن السيارات الكهربائية أوتل، وحافلات كينغ لونغ، وزيوت بتروناس ومنتجات هنكل ودنسو وبي جي في الأردن. ومنذ العام 1999، برهنت على مكانتها شركةً رائدة في مبيعات السيارات، وخدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار. ويعكس النهج الاستراتيجي للشركة، القائم على المجتمع والمدعوم ببرنامج المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، التزامها بأن تكون أكثر من مجرد وكيل، بل شركة فعالة تعمل من أجل تحسين المجتمع.

أظهرت "المركزية" التزامها الراسخ تجاه دعم المبادئ الأساسية لعلامة "تويوتا"، والتي تشمل القيمة مقابل المال والسلامة والجودة والابتكار والمسؤولية البيئية. وتترجم "المركزية" هذه المبادئ من خلال الخدمات الاستثنائية التي تقدمها، فضلًا عن مجموعة القيم المؤسسية التي تلتزم بها. ومن خلال تشكيلة الموديلات الواسعة، تلبي "تويوتا" مختلف توقعات العملاء ومتطلباتهم، حيث تشكّل كل سيارة من سياراتها عاملًا مكمّلًا لأسلوب حياة العميل، وتعكس ملامح شخصيته الفريدة.

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