أكبر حكم في أمريكا.. إلزام آبل بدفع 5.7 مليارات دولار بسبب براءات اختراع

خبرني - قضت هيئة محلفين أمريكية بأن تدفع شركة آبل أكثر من 5.7 مليارات دولار لشركة "تاكشن"، بعد أن خلصت إلى أن تقنيات مستخدمة في هواتف آيفون وساعات آبل انتهكت براءتي اختراع مملوكتين للشركة التي تتخذ من سان دييغو مقرا لها.

وذكرت رويترز أن الحكم يُعد الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة حتى الآن، فيما أعلنت آبل أنها ستطعن عليه، نافية استخدام التكنولوجيا الخاصة بشركة تاكشن.