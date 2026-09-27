أكبر حكم في أمريكا.. إلزام آبل بدفع 5.7 مليارات دولار بسبب براءات اختراع

خبرني - قضت هيئة محلفين أمريكية بأن تدفع شركة آبل أكثر من 5.7 مليارات دولار لشركة "تاكشن"، بعد أن خلصت إلى أن تقنيات مستخدمة في هواتف آيفون وساعات آبل انتهكت براءتي اختراع مملوكتين للشركة التي تتخذ من سان دييغو مقرا لها.
وذكرت رويترز أن الحكم يُعد الأكبر من نوعه في الولايات المتحدة حتى الآن، فيما أعلنت آبل أنها ستطعن عليه، نافية استخدام التكنولوجيا الخاصة بشركة تاكشن.
محرك الاهتزاز في قلب النزاع
وخلصت هيئة المحلفين، الجمعة، إلى أن محرك "تابتيك إنجن" الذي تستخدمه آبل لإنتاج الاهتزازات والنبضات اللمسية في أجهزتها انتهك براءتي اختراع مملوكتين لتاكشن.
وقالت آبل، ردا على الحكم، إن محركها يختلف بصورة جوهرية عن تقنية تاكشن، مشيرة إلى أن الاختبارات التي أجرتها الأخيرة على منتجات آبل خلال المحاكمة أكدت، بحسب الشركة، هذا الاختلاف.
وأكدت آبل أنها لا تستخدم تكنولوجيا تاكشن وأنها ستستأنف الحكم، بينما قال محامي تاكشن لانس يانغ إن الشركة ترحب بقرار هيئة المحلفين الذي أيد حقوقها في براءات الاختراع.
وبحسب رويترز، تستخدم تاكشن تقنيتها في سماعات الرأس وسماعات الألعاب، وكانت قد رفعت الدعوى ضد آبل في عام 2021، بينما نفت الشركة المصنعة لآيفون اتهامات انتهاك براءات الاختراع ودفعت بعدم صلاحيتها.
وشهدت القضية تحولا في مسارها خلال العام الماضي، عندما أعادت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية إحياء الدعوى، بعدما كان قاض اتحادي في سان دييغو قد قضى في 2023 بأن آبل لم تنتهك براءات الاختراع محل النزاع.
ولا يمثل قرار هيئة المحلفين نهاية النزاع القضائي، في ظل إعلان آبل عزمها استئناف الحكم القياسي.