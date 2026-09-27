ندوة صحية توعوية للنساء في رواق جرش تتناول سرطان الثدي والرضاعة الطبيعية والسمنة

خبرني - محمد شهاب

نظّم رواق جرش للثقافة والتراث، بالتعاون مع لجنة المجتمع المحلي لمركز صحي جرش الشامل، اليوم السبت الموافق 26/9/2026، ندوة صحية توعوية مخصصة للنساء، تناولت ثلاثة محاور صحية مهمة، وذلك في مقر رواق جرش للثقافة والتراث.

وتناولت الندوة موضوعات سرطان الثدي، والرضاعة الطبيعية، والسمنة لدى النساء، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات، والتعريف بأهمية الوقاية والكشف المبكر، وتشجيع اتباع أنماط الحياة الصحية.

وقدّمت الدكتورة نور عتوم المحور الأول حول سرطان الثدي، متحدثة عن أهمية الوعي الصحي والكشف المبكر، وضرورة الانتباه إلى أي تغيرات غير طبيعية تستدعي مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات والفحوصات اللازمة.

وفي محور الرضاعة الطبيعية، تحدثت الأستاذة دنيا عبيد عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، ودورها في توفير التغذية المناسبة للطفل، إلى جانب أهمية حصول الأمهات على المعلومات والدعم اللازمين لممارسة الرضاعة بصورة صحيحة.

أما المحور الثالث، فتناول موضوع السمنة لدى النساء، وقدّمته الأستاذة صفاء قطوم عضيبات، موضحة أهمية التغذية المتوازنة والنشاط البدني وتغيير العادات اليومية، ودور ذلك في المحافظة على صحة المرأة والوقاية من المشكلات الصحية المرتبطة بزيادة الوزن.

وأكد رئيس لجنة المجتمع المحلي لمركز صحي جرش الشامل أحمد أبو فودة أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات التوعوية الموجهة للنساء، لما توفره من فرصة للحصول على المعلومات الصحية من المختصين، وطرح التساؤلات ومناقشة القضايا التي تمس صحة المرأة والأسرة.

وأضاف أبو فودة أن إقامة هذه الندوة تأتي في إطار توجيهات وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور لتفعيل دور اللجان الصحية المجتمعية وتعزيز دورها في التوعية الصحية وخدمة المجتمع المحلي، وضمن جهود مدير مديرية صحة محافظة جرش الدكتور صائب أبو عبود، ومدير مركز صحي جرش الشامل الدكتور علي المرازيق، ورئيس قسم التوعية الصحية المهندسة وفاء عياصرة، في دعم البرامج والأنشطة الصحية والتوعوية.

وأشار إلى أن الندوة تجسّد أهمية الشراكة بين المؤسسات الصحية والثقافية ومؤسسات المجتمع المحلي، من خلال الجمع بين الجانب الثقافي والتوعوي والصحي، بما يسهم في إيصال الرسائل الصحية إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما النساء.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنفذها لجنة المجتمع المحلي في مركز صحي جرش الشامل، في إطار رؤية تكاملية تهدف إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة، وترسيخ مفاهيم الوقاية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية في مواجهة الظواهر الصحية السلبية.

من جانبه، أكد رئيس رواق جرس للثقافة والتراث أحمد الصمادي أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والصحية ومؤسسات المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي انطلاقًا من حرص المنتدى على دعم المبادرات التي تخدم المجتمع، وتعزز الوعي الصحي، وتوفر مساحة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات. وأشاد بالتعاون القائم مع رواق جرش للثقافة والتراث ولجنة المجتمع المحلي لمركز صحي جرش الشامل ، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الشراكات وتوسيعها بما ينعكس إيجابًا على أبناء المجتمع المحلي.