شراكة استراتيجية بين جامعة عمان العربية و Menzies Aviationالعالمية لتمكين قادة المستقبل في إدارة الطيران

خبرني - استقبل الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية في مكتبه وفدًا من شركة " Menzies Aviation العالمية" ، ضم السيد ياسر خالد عماوي رئيس قسم الموارد البشرية والتدريب، والسيد وائل غضيبان شحير رئيس قسم خدمة المسافرين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة وقطاع الطيران المدني، وبحث سبل تطوير مجالات التدريب والتأهيل العملي لطلبة كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية، وذلك بحضور كلّ من : الأستاذ الدكتور مالك السالم العناقرة عميد كلية علوم الطيران ، و الدكتورة ذكريات مرداس عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة وضابط الارتباط بين الجامعة وشركة Menzies Aviation للطيران، والأستاذة بثينة القدومي مديرة المكتب الدولي والعلاقات الخارجية في جامعة عمان العربية .

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة وقطاع الطيران المدني، حيث ركزت المباحثات على آليات التدريب العملي والتطبيقي لطلبة كلية علوم الطيران، وبشكل خاص طلبة تخصص "إدارة الطيران"، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط والإقليم، بما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، ورفد الطلبة بالمهارات والخبرات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل في قطاع الطيران.

وأكد الدكتور الوديان خلال اللقاء على سعي جامعة عمان العربية لتوسيع شراكاتها وتوطيد علاقاتها مع كبرى الشركات الدولية الرائدة في قطاع الطيران، بما يعزز فرص الطلبة في اكتساب الخبرات العملية المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل رافدًا أساسيًا في تأهيل الطلبة وإعدادهم وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، من خلال التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي المباشر في بيئة العمل وقطاع المطارات.

من جانبه أكد الدكتور العناقرة أهمية التعاون مع شركة Menzies Aviation، لما تتمتع به من خبرة واسعة في قطاع الطيران وخدمات المطارات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي انسجامًا مع توجهات جامعة عمان العربية وكلية علوم الطيران نحو تعزيز التدريب العملي والتطبيقي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ولا سيما لطلبة تخصص "إدارة الطيران" المستحدث في الآونة الأخيره في الجامعة، مُشيراً أن توفير بيئة تدريبية متقدمة تحاكي واقع العمل الفعلي في قطاع الطيران والمطارات، يسهم في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم المهنية، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم للتعامل مع التطورات المتسارعة في صناعة الطيران، وتعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبهم استعرض ممثلو شركة Menzies Aviation نبذة عن الشركة ومسيرتها وخبراتها في قطاع الطيران، موضحين أن جذورها التاريخية تعود إلى عام 1833 وتتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا عالميًا لها، وتمتد عملياتها عبر (6) قارات، حيث تعمل في (347) مطارًا في (65) دولة حول العالم، وبقوة عاملة تتجاوز (65) ألف موظف ، وأشار ممثلو الشركة إلى أن Menzies Aviation تُعد محليًا ثاني أكبر شركة للمناولة الأرضية في مطار الملكة علياء الدولي بعد الملكية الأردنية، وتدير عملياتها لخدمة (16) شركة طيران تشمل عددًا من أبرز شركات الطيران العالمية والعربية، إلى جانب افتتاحها مؤخرًا أحدث قرية للشحن الجوي في الأردن، بما يعزز من قدراتها في مجال الخدمات اللوجستية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتدريب العملي أمام طلبة كلية علوم الطيران ، وأعرب ممثلو الشركة عن تطلعهم إلى توسيع مجالات التعاون مع جامعة عمان العربية والاستفادة من هذا التعاون في تطوير برامج التدريب العملي والتطبيقي، مشيدين بالمستوى الأكاديمي للجامعة، ومؤكدين أن الشراكة من شأنها أن تتيح لطلبة كلية علوم الطيران فرصًا تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز خبراتهم العملية وتهيئتهم لمتطلبات سوق العمل في قطاع الطيران.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل هذه الشراكة، بما يشمل تدريب الطلبة في مختلف أقسام الشركة ومرافقها، وبما يتوافق مع متطلبات التخصص الجديد، للإسهام في تخريج كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.