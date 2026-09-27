دوري الأمم الأوروبية: أيرلندا تواجه إسرائيل بشارات سوداء تضامنا مع فلسطين

خبرني - ينوي لاعبو منتخب أيرلندا ارتداء شارات سوداء تكريما لضحايا الصراع في غزة، وذلك خلال مواجهة إسرائيل، اليوم الأحد، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وأكد ديفيد كوريل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، انسحاب حارس المرمى غافين بازونو من المباراتين المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية، مضيفا أنه تقرر خوض المواجهة بناء على قرار الأغلبية بعد تصويت جرى بين أعضاء الفريق.

وبخلاف ارتداء الشارات السوداء في المباراة التي سيخوضها منتخب أيرلندا خارج أرضه أمام إسرائيل في مدينة ديبرتسين المجرية، أكد كوريل أن لاعبي أيرلندا بصدد القيام بمبادرات أخرى خلال المباراة الأولى، وكذلك المواجهة الثانية بين الفريقين التي ستقام يوم الأحد من الأسبوع المقبل في صربيا.

وأثارت هذه المواجهة جدلا واسعا منذ أسفرت القرعة عن وقوع المنتخبين في المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني لدوري الأمم، حيث طالبت مبادرات وحملات عديدة لاعبي أيرلندا بالانسحاب من هذه المواجهة تضامنا مع فلسطين بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة.

وقال كوريل في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت: "أحد مطالب اللاعبين هو عدم التحدث لوسائل الإعلام طوال الفترة المتبقية من التوقف الدولي الحالي "، وأضاف: "كما ينوي اللاعبون أيضا ارتداء شارات سوداء تكريما لجميع ضحايا الصراع في غزة ".

وختم بالقول: "ستكون هناك عناصر في مراسم ما قبل المباراة لن يشارك فيها لاعبو أيرلندا، ولكن الفريق بصدد أيضا التقدم بتبرع مالي كبير من خلال عوائد مباراتي إسرائيل والنمسا المقرر إقامتهما يوم الخميس المقبل في دبلن".

وتتزايد الضغوط على المنتخب الأيرلندي داخل البلاد – حيث يحظى الفلسطينيون بتعاطف واسع – من أجل مقاطعة المباراتين، الأولى اليوم الأحد في ديبرتسين المجرية، والثانية المفترضة في باكا توبولا بصربيا يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان لاعب وسط أيرلندا، جيسون نايت، قد قال عقب خسارة فريقه أمام كوسوفو بهدف دون رد الخميس الماضي: "إن اللاعبين يواجهون موقفا صعبا"، مضيفا أنه لا يرى سببا لإقامة المباراتين.

وسبق أن صرح مدرب أيرلندا، هيمير هالغريمسون، قائلا: "نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية، بل نلعب ضدها. نحن نلعب أمام إسرائيل، ولسنا نلعب مع إسرائيل "، وهو ما أثار رد فعل غاضبا من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم الذي اتهم المدرب الآيسلندي بالغباء والجهل والنفاق.

وكان الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قاوم الدعوات إلى مقاطعة المباراتين، محذرا من إمكانية تعرض المنتخب لعقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا "، لا سيما وأن أيرلندا تشارك في استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2028) إلى جانب إنجلترا وويلز وأسكتلندا.

يُذكر أن أكثر من 160 رياضيا أيرلنديا قد وقعوا على خطاب مفتوح يحث اتحاد اللعبة المحلي على إعادة النظر في قراره وعدم المضي قدما في إقامة المباراتين.