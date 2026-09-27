إغلاق مؤقت لـ (حديقة الحاووز)

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق مؤقت لحديقة الحاووز (البحتري) الواقعة في جبل عمان، أمام الزوار و المرتادين، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة الزراعية و برامج التكثيف الزراعي داخل الحديقة.

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق سيكون اعتبارا من اليوم الأحد حتى مساء غد الاثنين، مشيرةً إلى أن الحديقة ستعاود استقبال زوارها ومرتاديها كالمعتاد يوم الثلاثاء.

وأكدت أن هذا الإغلاق يأتي ضمن خطتها الدورية لتطوير الحدائق والمتنزهات العامة في العاصمة، و زيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين البيئة الجمالية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.