*
الاحد: 27 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إغلاق مؤقت لـ (حديقة الحاووز)

  • 27 أيلول 2026
  • 13:25
إغلاق مؤقت لـ حديقة الحاووز

خبرني  - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق مؤقت لحديقة الحاووز (البحتري) الواقعة في جبل عمان، أمام الزوار و المرتادين، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة الزراعية و برامج التكثيف الزراعي داخل الحديقة.

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق سيكون اعتبارا من اليوم الأحد حتى مساء غد الاثنين، مشيرةً إلى أن الحديقة ستعاود استقبال زوارها ومرتاديها كالمعتاد يوم الثلاثاء.

وأكدت أن هذا الإغلاق يأتي ضمن خطتها الدورية لتطوير الحدائق والمتنزهات العامة في العاصمة، و زيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين البيئة الجمالية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إغلاقات مرورية تزامناً مع ماراثون عمّان - خارطة
إغلاقات مرورية تزامناً مع ماراثون عمّان - خارطة
  • 2026-09-27 12:31
تشكيلات إدارية جديدة في وزارة الداخلية ومحافظات المملكة - أسماء
تشكيلات إدارية جديدة في وزارة الداخلية ومحافظات المملكة - أسماء
  • 2026-09-27 11:45
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات البرية البريطانية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات البرية البريطانية
  • 2026-09-27 11:25
الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها
الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها
  • 2026-09-27 11:23
الملكة رانيا تهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها: ريحانة الدار
الملكة رانيا تهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها: ريحانة الدار
  • 2026-09-27 11:20
840 مقعدا للطب و400 لطب الأسنان.. القبول الموحد يكشف تفاصيل جديدة
840 مقعدا للطب و400 لطب الأسنان.. القبول الموحد يكشف تفاصيل جديدة
  • 2026-09-27 08:46