بمشاركة كوادر طبية ومتطوعين.. جامعة عمان العربية تقدم الرعاية الصحية لأكثر من (500) مستفيدًا وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال أي

خبرني - في إطار مسؤوليتها المجتمعية ودورها في خدمة المجتمع المحلي، نفذت جامعة عمان العربية من خلال مركزها الصحي أيامًا طبية مجانية على مدار (3) أيام، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2026، وبحضور واسع من أبناء المجتمع المحلي والمناطق المحيطة بالجامعة، وشهدت المبادرة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والطبية، استفاد منها ما يزيد عن (500) مستفيداً من أبناء المجتمع المحلي في عدد من المناطق والقرى المحيطة بالجامعة، شملت مخيم البقعة، وعين الباشا، وموبص، وأم زعرورة، ومرصع، والحنو، وكان من بين المستفيدين من الخدمات الصحية حوالي (60) من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت الخدمات الطبية المقدمة تخصصي طب الأسرة وطب الطوارئ، إلى جانب إجراء (78) فحصًا مخبريًا، وإجراء قياسات الضغط والسكر ودرجة الحرارة لجميع المستفيدين، مما أسهم في توفير تقييم صحي أولي شامل للمراجعين والكشف المبكر عن عدد من الحالات الصحية التي لم تكن مشخصة سابقًا.

وفي جانب الرعاية الدوائية بلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة (517) وصفة، حيث تم توفير الأدوية بكميات تغطي احتياجات المستفيدين لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وشملت أدوية الضغط والسكري والغدة الدرقية والدهنيات، والمضادات الحيوية، وأدوية المعدة والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، والمسكنات ومميعات الدم، والفيتامينات والمكملات الغذائية، وأدوية العضلات والعظام والمفاصل، إضافة إلى حليب الأطفال.

وحققت المبادرة أثرًا طبيًا مهمًا من خلال إحالة (12) حالة إلى المستشفيات وعيادات الاختصاص، لحاجتها إلى تدخل أو تقييم طبي سريع، حيث تتولى جمعية المهمة الموحدة للإغاثة (UMR) متابعة الحالات المحولة والتنسيق لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، كما أسهمت المبادرة في الكشف عن عدد من الحالات المرضية غير المشخصة سابقًا، من بينها حالات ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر، وتكيس المبايض، وارتفاع وظائف الكبد، والجفاف الشديد، إضافة إلى حالات تتعلق بعدم انتظام وتسارع ضربات القلب، الأمر الذي يعكس أهمية المبادرات الطبية المجتمعية في الوصول المبكر إلى الحالات التي تحتاج إلى متابعة ورعاية متخصصة.

وشارك في تنفيذ المبادرة (5) أطباء إضافةً إلى قسم التمريض وقسم الصيدلة من المتطوعين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب (25) متطوعًا من الكوادر المساندة، من طلبة الطب والتمريض والصيدلة وكوادر أخرى، وبمشاركة كوادر من جمعية المهمة الموحدة للإغاثة (UMR)، والجمعية الطبية الإسلامية لأمريكا الشمالية (IMANA)، وجمعية شريان الخير، كما شاركت في تنظيم وتنفيذ المبادرة من جانب جامعة عمان العربية عدة جهات، شملت المركز الصحي، وعمادة شؤون الطلبة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، ودائرة الإعلام والعلاقات العامة، ومكتب التربية العملية والإبداع وخدمة المجتمع، ودائرة الهندسة والسلامة والخدمات العامة، والأمن الجامعي، فيما تولت الجامعة نقل الكوادر الطبية والمستفيدين من خلال حافلاتها، مما أسهم في تسهيل وصول المستفيدين وانتظام سير المبادرة.

وفي إطار اهتمام جامعة عمان العربية بالأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل الجهات المنظمة حاليًا على تأمين الكراسي المتحركة للمستفيدين الذين يحتاجون إليها، على أن يجري تسليمها داخل الحرم الجامعي.

وتعكس هذه المبادرة التزام جامعة عمان العربية بدورها في خدمة المجتمع المحلي، حيث أسهمت في الوصول إلى شرائح من أبناء المجتمع في المناطق المحيطة بالجامعة، وتوفير خدمات طبية وأدوية مجانية لهم، إلى جانب تعزيز الوعي الصحي والكشف المبكر عن عدد من الحالات المرضية، وتحويل الحالات التي تستدعي تقييمًا متخصصًا إلى الجهات الطبية المختص، وفي ضوء الأثر الذي حققته المبادرة، يجري حاليًا التحضير لتنفيذ مبادرة طبية جديدة في إحدى القرى المحيطة بالجامعة، على أن يتم الإعلان عنها لاحقًا بعد استكمال الترتيبات اللازمة، بما يعزز استمرارية الجامعة في أداء رسالتها المجتمعية وتوسيع نطاق خدماتها الصحية، كما أسهمت المبادرة في تعزيز العلاقة بين جامعة عمان العربية والمجتمع المحلي والجهات الطبية والمجتمعية المشاركة، وفتحت آفاقًا جديدة أمام تنفيذ مبادرات صحية ومجتمعية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، بما يترجم رؤية الجامعة في جعل المعرفة والخبرة الأكاديمية والطبية أداة فاعلة لخدمة المجتمع وتحقيق أثر ملموس ومستدام.