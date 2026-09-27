زين تطرح أجهزة iPhone 18 الجديدة رسمياً للبيع المباشر لزبائنها

خبرني - تأكيداً على ريادتها في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، وحرصها المتواصل على مواكبة أحدث الإصدارات العالمية من الأجهزة والتقنيات والخدمات وتوفيرها لزبائنها، أعلنت شركة زين الأردن عن طرح أجهزة iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max رسمياً للبيع المباشر، لتتيح لزبائنها اقتناء أحدث إصدارات (Apple) من خلال متجرها الإلكتروني eshop.jo.zain.com وعدد من معارضها المنتشرة في المملكة.

وكانت زين قد أقامت مساء أمس فعالية خاصة في معرضها الرئيسي (Flagship) الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان؛ لإطلاق أجهزة iPhone 18 Pro) وiPhone 18 Pro (Max وتسليم الأجهزة لزبائنها ممن قاموا بالحجز المسبق، ضمن أجواء مميزة عكست اهتمام زين بتقديم تجربة متكاملة لزبائنها من عشّاق أجهزة Apple، والذين حرصوا على اقتناء الأجهزة فور إطلاقها، إلى جانب استعراض الأجهزة الجديدة وما تقدمه من إمكانات وتجربة متطورة.

وتشمل مجموعة أجهزة Apple المتوفرة لدى زين أجهزة iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب أحدث إصدارات ساعات Apple الذكية، والتي تشمل Apple Watch SE 3 وApple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، بالإضافة إلى الجيل الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods 5، لتوفر لزبائنها مجموعة متكاملة من أحدث أجهزة Apple التي تجمع بين الابتكار والتقنيات المتطورة والتكامل ضمن منظومتها.

وتتيح زين لزبائنها الحصول على أجهزة iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max من خلال البيع المباشر، أو عبر خطوط الفواتير ضمن عروض "منّا وفينا إيليت 1" و"عروض منّا وفينا إيليت 2" التي توفر للأفراد إمكانية اقتناء الأجهزة ضمن خيارات الاشتراك المتاحة، بما يتناسب مع احتياجات مختلف فئات الزبائن.

ويمكن الاطلاع على كافة الأجهزة وكامل التفاصيل من حيث الأسعار وطرق الدفع المتوفرة عبر صفحات زين الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي (Zain Jo)، أو من خلال موقعها الإلكتروني (jo.zain.com)، أو متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).