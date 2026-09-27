جامعة عمان العربية تختتم مشاركتها في برنامج جائزة الحسن للشباب وتحصد جائزة المشروع الريادي لعام 2026

خبرني - انطلاقًا من حرص جامعة عمان العربية على دعم طلبتها وتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز مشاركتهم في البرامج والفعاليات الشبابية الهادفة، اختتمت الجامعة مشاركتها في فعاليات برنامج جائزة الحسن للشباب لعام 2026، من خلال مشاركة عدد من طلبتها في الأنشطة والبرامج التي تضمنها البرنامج، إلى جانب مشاركين من مختلف الجامعات والمؤسسات الشبابية في المملكة، ومثل جامعة عمان العربية في الحفل الختامي لفعاليات الجائزة، الذي جمع عددًا من الجامعات والمؤسسات الشبابية المشاركة من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، كلٌ من: الدكتور رامي هناندة مساعد عميد شؤون الطلبة، والأستاذ عبد الرحمن العزازمة من قسم الأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية.

ويُعد برنامج جائزة الحسن للشباب تجربة شبابية متكاملة تجمع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والتطوعية، وتهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز روح المبادرة وتحمل المسؤولية، من خلال إتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب عملية تسهم في صقل شخصياتهم وتطوير مهاراتهم، وفي إطار مشاركة جامعة عمان العربية في فعاليات الجائزة حققت الطالبة دانا الجعبري إنجازًا مميزًا بفوز مشروعها ضمن المشاريع الريادية الثلاثة الفائزة في جائزة الحسن للشباب، في إنجاز يعكس ما يتمتع به طلبة جامعة عمان العربية من قدرات إبداعية وريادية، ويؤكد أهمية دعم مشاركاتهم في البرامج والمبادرات الشبابية التي تتيح لهم تحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر، وكما تم خلال الحفل تكريم الطالبتين دانا الجعبري، وهاجر عبد الدايم تقديرًا لمشاركتهما وجهودهما ضمن أنشطة البرنامج.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن مشاركة طلبة الجامعة في برنامج جائزة الحسن للشباب وما حققوه من تميز وإنجاز، يعكس ما يتمتعون به من وعي وإبداع وروح مبادرة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم طلبتها وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وتوسيع خبراتهم، مشيداً بالإنجاز الذي حققته الطالبة الجعبري بفوزها ضمن المشاريع الريادية الثلاثة في الجائزة، ومشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد قدرات طلبة الجامعة في الابتكار والمبادرة، ويؤكد اهتمام جامعة عمان العربية بتوفير بيئة داعمة للمواهب والطاقات الشبابية، وتشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم والمضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

بدوره أكد الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية على أن مشاركة طلبة الجامعة في هذه الفعاليات تعكس اهتمام الجامعة بدعم الشباب وتوفير الفرص التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم والاستفادة من البرامج الوطنية الهادفة، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاركات تمنح الطلبة تجارب عملية تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية والعمل بروح الفريق، مبيناً أن عمادة شؤون الطلبة تواصل دعمها لمشاركة الطلبة في مختلف الأنشطة والمبادرات التي تنسجم مع توجهات الجامعة في بناء شخصية الطالب المتكاملة، مؤكداً على أهمية استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو المشاركة الإيجابية والمبادرة والعمل التطوعي، وتأتي مشاركة طلبة الجامعة انطلاقاً من اهتمام عمادة شؤون الطلبة بتعزيز انخراط الطلبة في البرامج الوطنية التي تفتح أمامهم مجالات جديدة للتعلم واكتساب الخبرات، وتسهم في تطوير قدراتهم الشخصية والعملية، وتعزيز مفاهيم التعاون والانتماء وخدمة المجتمع.

وتؤكد جامعة عمان العربية من خلال هذه المشاركة استمرارها في دعم المبادرات الشبابية والوطنية، وتشجيع طلبتها على الحضور الفاعل في مختلف الفعاليات، مما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قيم المسؤولية والمبادرة والتطوع لديهم.