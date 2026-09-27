الأردنية تبدأ باستقبال طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي

أعلنت وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي للعام الجامعي 2026/2027 في التخصصات: الهندسة الكيميائية (لطلبة الحقل الأكاديمي/الصحي) واللغة العربية وآدابها (لطلبة الحقل الأكاديمي/ القانون والشريعة) وتربية الطفولة المبكرة/ إناث.

وبحسب بيان الجامعة، سيتم استقبال الطلبات اعتبارا من اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم الثلاثاء المقبل، مع تأكيد ضرورة تسديد رسوم الطلب قبل انتهاء المدة المحددة، وبغير ذلك يعتبر الطلب لاغيا.

وأضاف إنه لن يسمح لأي طالب بعد هذا التاريخ بتقديم أي طلب، داعيا الى الدخول للرابط لتقديم طلب الالتحاق.