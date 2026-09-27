مفاجآت الطقس مستمرة.. ارتفاع في الحرارة وأمطار تضرب عدة مناطق في مصر

خبرني - تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الأحد، تغيرات ملحوظة بالتزامن مع المرحلة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف، إذ توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعاً طفيفاً ومؤقتاً في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مع فرص لسقوط أمطار وشبورة مائية ونشاط للرياح في عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يكون معتدل الحرارة ورطباً خلال ساعات الصباح الباكر، وحاراً ورطباً نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل ورطب على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة، بينما تصل العظمى إلى 40 درجة في جنوب الصعيد، و41 درجة في أسوان وأبو سمبل.

أمطار على السواحل

وتتوقع هيئة الأرصاد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، وقد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.



كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية وتحذير لقائدي السيارات

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من وسط سيناء.

وناشدت قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية.

رياح وأتربة واضطراب في الملاحة

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومتراً في الساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

كما توقعت الهيئة اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، مع وصول سرعة الرياح إلى 40–60 كيلومتراً في الساعة وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3 أمتار.

وتأتي هذه التغيرات الجوية في توقيت يشهد انتقالاً تدريجياً من أجواء الصيف إلى الخريف.

وكان الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أوضح خلال الفترة الأخيرة أن مصر تمر بمرحلة انتقالية بين الصيف والخريف، وأن انخفاض درجات الحرارة يبدأ تدريجياً، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع استمرار بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة.

وأشار فهيم من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" إلى أن انتهاء الصيف لا يعني اختفاء الأجواء الحارة بشكل فوري، إذ يمكن أن تشهد الفترة الانتقالية ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، وهو ما يستدعي متابعة تطورات الحالة الجوية بصورة مستمرة.

وتستمر الأجواء الانتقالية خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بعد الارتفاع المؤقت، وفق النشرات الجوية والتحديثات اليومية الصادرة عن الجهات المختصة.