إيران تعلن استعدادها للتصدي لهجوم أميركي جديد محتمل

خبرني - نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا القول الأحد إن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأنه وضع إقليمي متأزم، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن.

تمسكت إيران الأحد، بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، رغم رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح الممر المائي ووقف القتال، فيما تنتظر طهران الموقف الأميركي النهائي عبر الوسطاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "شروطنا واضحة"، وإن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفائها، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عنها، وأن الحل التفاوضي هو السبيل للخروج من الأزمة.

وكانت إيران طرحت الأسبوع الماضي، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مقترحا يتضمن إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام ووقف القتال، على أن تعقب ذلك مفاوضات أوسع بشأن قضايا متفق عليها، بينها الملف النووي.