إغلاقات مرورية تزامناً مع ماراثون عمّان - خارطة

خبرني - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan عن خطة الإغلاقات المرورية التي سترافق إقامة برومين ماراثون عمّان 2026 يوم الجمعة 2 تشرين الأول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المشاركين وتنظيم الحركة المرورية خلال مرور العدائين على مسارات السباقات.

وتشمل الإغلاقات عدداً من الشوارع والمحاور الرئيسية في العاصمة ضمن مسارات سباقات الماراثون 42.195 كم (فردي – تتابع) ، ونصف الماراثون 21 كم، وسباق 10 كم، وفق الأوقات المحددة لكل مسار.

إغلاقات مسار سباقي 42 كم و21 كم

سيتم إغلاق الطريق الممتد من مجمع رغدان الجديد، مروراً بشارع الجيش باتجاهيه، والساحة الهاشمية، وشارع قريش، وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين، مروراً بشارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، وذلك اعتباراً من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى الساعة 12:00 ظهراً.

وتأتي هذه الإغلاقات ضمن المسار المشترك لسباقي الماراثون الكامل 42.195 كم، بفئتيه الفردي والتتابع، ونصف الماراثون 21 كم، حيث تنطلق هذه السباقات عند الساعة 6:00 صباحاً.

إغلاقات مسار سباق 10 كم

كما سيتم إغلاق شارع الملكة علياء بشكل كامل بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية، إلى جانب شارع الملكة نور بين دوار الداخلية والدوار الرابع.

وتشمل الإغلاقات كذلك شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وصولاً إلى منطقة الساحة الهاشمية، وذلك من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، بالتزامن مع مسار سباق 10 كم الذي ينطلق عند الساعة 9:00 صباحاً.

ودعت Run Jordan المواطنين ومستخدمي الطرق إلى أخذ هذه الإغلاقات بعين الاعتبار عند التخطيط لتنقلاتهم صباح يوم الماراثون، واختيار الطرق البديلة المناسبة، والالتزام بتعليمات رجال السير والجهات المختصة في المواقع التي ستشهد تحويلات مرورية.

وتأتي خطة الإغلاقات ضمن الترتيبات الميدانية الخاصة بتنظيم برومين ماراثون عمّان 2026، الذي يقام تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، تحت شعار «اركض في قلب عمّان»، وبمشاركة العدائين في مختلف فئات السباق.