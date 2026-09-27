خبرني - أعلنت شرطة غلوسترشير البريطانية حالة "حادث كبير" في منطقة ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية الأمريكية، وبدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز ترفيهي قريب، مع فرض طوق أمني حول المنطقة.

ونقلت ⁠⁠⁠⁠شبكة "سكاي نيوز" عن شرطة غلوسترشير ⁠⁠⁠⁠البريطانية قولها اليوم الأحد إنها "⁠ألقت القبض على عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب ‌‌‌‌قانون المتفجرات، وذلك بعد تشديد الإجراءات الأمنية في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الجوية ⁠⁠⁠⁠الأمريكية".



وأضافت سكاي نيوز ⁠⁠⁠⁠أن فريقا متخصصا في ⁠⁠⁠⁠التعامل مع الذخائر ⁠⁠⁠⁠والمتفجرات من الجيش البريطاني يقوم حاليا بفحص عدد من المركبات في المنطقة، ‌‌‌‌وأنه يجري إجلاء سكان المنطقة.

وأكدت الشرطة أن الحادث محصور وتحت السيطرة، في حين لم تعلن حتى الآن وجود صلة بين الاعتقالات أو العملية الأمنية والقاعدة الجوية نفسها.

وقال شاهد من رويترز إن الشرطة المسلحة أغلقت الطريق المؤدي إلى البوابة الرئيسية للقاعدة. وتمركزت نحو ‌‌30 مركبة طوارئ، من بينها سيارات شرطة وإسعاف وإطفاء، في قرية فيرفورد قرب القاعدة.

وتقع قرية ويلفورد في جنوب غرب إنجلترا بجوار قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي يستخدمها أيضا سلاح الجو الأمريكي.

في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية قوله "نعلم بالتقارير بشأن قاعدة فيرفورد لكن لن نناقش علنا التدابير المتعلقة بحماية القوات".

وتُعد قاعدة فيرفورد من المواقع المهمة للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، إذ تستضيف مقر الجناح 501 للدعم القتالي الأمريكي، وتُستخدم كموقع أمامي لانتشار القاذفات الأمريكية.



وأضاف المتحدث العسكري الأمريكي "يبقى الجناح 501 للدعم القتالي والأجنحة الأخرى التابعة لنا والمتمركزة في المملكة المتحدة في حالة يقظة وسيتخذون الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد الخدمة الأمريكيين والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم".

وتابع "نقيم باستمرار مجموعة متنوعة من العوامل التي تحدد التدابير التي نطبقها أو نعدلها ⁠⁠لحماية منشآتنا وأفرادنا وعائلاتهم".

ومنحت الحكومة البريطانية الولايات المتحدة تصريحا باستخدام قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تهاجم سفنا في مضيق هرمز.