خبرني - تمثل HyperOS 4 ترقية كبيرة لأجهزة "شاومي"، إذ تعتمد على نظام أندرويد 17 وتقدم مجموعة واسعة من التحسينات على مستوى النظام، إلى جانب عدد من الميزات الجديدة.

ورغم تعدد التغييرات التي تأتي بها الواجهة الجديدة، فإن هناك 5 ترقيات رئيسية تبرز بشكل خاص، لما تقدمه من تغييرات ملموسة في التصميم والذكاء الاصطناعي والأداء وتجربة الاستخدام اليومية، بحسب تقرير نشره موقع "gizmochina".

1. تأثير Soft Light Glass يعيد تصميم واجهة المستخدم

يعد تأثير Soft Light Glass أحد أكبر التغييرات البصرية في HyperOS 4، إذ يقدم تصميمًا مستوحى من مفهوم الزجاج السائل إلى هواتف "شاومي".

وتصف "شاومي" التقنية بأنها تعتمد على انكسار ديناميكي للضوء عبر الزجاج، وبطاقات متعددة الطبقات، ومواد شفافة مع تأثيرات ضبابية تمتد عبر مختلف أجزاء الواجهة.



ولا يقتصر التصميم الجديد على الشاشة الرئيسية، بل يمتد أيضًا إلى شاشة القفل وأيقونات التطبيقات ومركز التحكم والمجلدات والأدوات، لتوفير تجربة بصرية أكثر اتساقًا عبر النظام.

ومن المتوقع أن تحصل معظم أجهزة "شاومي" المؤهلة لتحديث HyperOS 4 على تأثير Soft Light Glass الجديد، لكن التجربة الكاملة ذات التكامل الأعمق ستكون متاحة فقط على مجموعة محددة من الأجهزة بسبب القيود المتعلقة بقدرات العتاد.

وتشمل الأجهزة المزودة بمعالجات Snapdragon 8 Elite وDimensity 9500 وXring O1 أو معالجات الهواتف الرائدة الأحدث.

2. Super XiaoAi 2.0 يوسع حضور الذكاء الاصطناعي

تقدم HyperOS 4 الإصدار الجديد من المساعد الذكي Super XiaoAi 2.0، المبني على نموذج اللغة الكبير المطور داخليًا لدى شاومي MiMo، وتحديدًا إصدار MiMo V2.5.

ويحصل المساعد على ذاكرة طويلة المدى أكثر تطورًا، وقدرات لتنفيذ المهام عبر تطبيقات مختلفة، إلى جانب إمكانية فهم محتوى الشاشة والتفاعل معه اعتمادًا على السياق.

كما يقدم النظام Expert Mode القادر على التعامل مع الأوامر متعددة الخطوات. فعلى سبيل المثال، يمكن للمساعد الاطلاع على جدول المستخدم ومعرفة أوقات فراغه ثم التخطيط لرحلة وفقًا لهذه المعلومات.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يستطيع المساعد إنشاء تقارير بحثية متعمقة وعروض PowerPoint ومواقع إلكترونية ومقاطع فيديو انطلاقًا من أمر واحد.

وتقدم HyperOS 4 أيضًا ميزة Inspiration Ball، التي تحلل المحتوى الظاهر على الشاشة وتقترح إجراءات مرتبطة به، مثل فتح تطبيق الخرائط للملاحة، أو إنشاء إدخالات في التقويم، أو الوصول إلى روابط التسوق ذات الصلة.

كما حصلت تطبيقات "شاومي" الأساسية على مجموعة من وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة.

على سبيل المثال، أصبح تطبيق Recorder قادرًا على التعرف على سياقات الاجتماعات واستخراج النقاط الرئيسية وإنشاء ملخصات تلقائية.

ويمكن لميزة AI Voice Notes استخراج الاستنتاجات وقوائم المهام من الصور المرفقة، بينما يضيف كيبورد Super XiaoAi إمكانات لتحسين النصوص التي يتم إدخالها صوتيًا.

3. تحسينات كبيرة في الأداء

تقدم HyperOS 4 نظامًا جديدًا للتحميل المسبق للذاكرة يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحميل العناصر التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر مسبقًا.

وتقول "شاومي" إن هذه التقنية تؤدي إلى زيادة بنسبة 27.2% في الذاكرة المتاحة، إلى جانب تسريع تشغيل التطبيقات بنسبة 17% بعد الاستخدام لفترات طويلة.

كما أجرت الشركة تحسينات على محرك HyperCore الأساسي، ما أدى إلى خفض التعليمات غير الضرورية التي ينفذها المعالج بنحو 14.4% مقارنةً بـ HyperOS 3.

وشملت التحسينات تطبيقات النظام أيضًا؛ إذ أصبح التمرير داخل تطبيق Gallery أكثر سلاسة بنسبة تصل إلى 90%، بينما انخفض زمن التشغيل البارد لتطبيق الكاميرا بمقدار 200 مللي ثانية.

كما تراجع زمن معالجة الصور بتقنية HDR إلى 240 مللي ثانية، مقارنةً بـ 310 مللي ثانية في HyperOS 3.

4. إعادة تصميم شاشة القفل

إلى جانب تأثير Soft Light Glass الجديد، تحصل شاشة القفل في HyperOS 4 على مجموعة من خيارات التخصيص الجديدة.

وتتيح الواجهة للمستخدمين اختيار أنماط مختلفة للساعة، مع إمكانية تمديد النصوص أو الأرقام وتغيير حجمها وإعادة تحديد موضعها على الشاشة، بطريقة تشبه بعض إمكانات تخصيص شاشة القفل المتاحة في أجهزة آيفون التي تعمل بإصدارات iOS 26 وما بعدها.

كما تتخلى HyperOS 4 عن البطاقات المنفصلة التي كانت تجعل الإشعارات تبدو أكثر ازدحامًا على شاشة القفل، وتستبدلها بإشعارات مرتبة رأسيًا.

وتقدم شاشة القفل أيضًا تأثيرات متقدمة للعمق المكاني، تسمح للنظام بعزل العناصر الموجودة في الصورة، مثل الأشخاص أو النصوص أو التاريخ أو الساعة، ووضعها بسلاسة خلف العنصر الموجود في المقدمة.

5. ميزة Dual-Phone Syncing لمزامنة هاتفين

تقدم "شاومي" في HyperOS 4 ميزة جديدة باسم Dual-Phone Syncing، تتيح لهاتفين من أجهزة "شاومي" أو "ريدمي" أو "بوكو" مشاركة المكالمات الواردة ورموز التحقق عبر الرسائل النصية OTP في الوقت الفعلي.

واللافت أن الميزة لا تعتمد، على عكس أدوات البث والمزامنة التقليدية، على اتصال الهاتفين عبر البلوتوث أو على وجودهما على شبكة Wi-Fi نفسها.

وبدلًا من ذلك، تعتمد Dual-Phone Syncing على الإنترنت، ما يعني إمكانية مزامنة المكالمات والرسائل حتى عندما يكون الهاتفان متصلين بشبكتين خلويتين مختلفتين تمامًا.

ولاستخدام الميزة، يجب تسجيل الدخول إلى حساب "شاومي" نفسه على الهاتفين.

كما يجب تحديث الهاتف الذي سيستقبل الإشعارات المنسوخة إلى HyperOS 4، بينما يمكن للهاتف الذي يرسل البيانات أن يعمل بنظام HyperOS 3.

وفي الوقت الحالي، تقتصر ميزة Dual-Phone Syncing على الصين، لكن من المحتمل أن تتوسع لاحقًا لتشمل أسواقًا ومناطق أخرى.