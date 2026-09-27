في سن 41.. مودريتش يهز شباك التشيك ويواصل كتابة التاريخ

خبرني - لا يتوقف نجم منتخب كرواتيا لوكا مودريتش عن التألق رغم وصوله إلى سن الـ41 عاما وهو الأمر الذي نجح في إثباته خلال مباراة بلاده ضد منتخب التشيك.

وحسم المنتخب الكرواتي المباراة لصالحه بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة ليبدأ مشواره بانتصار مثير.

ونجحت كرواتيا في تسجيل هدف التقدم في شباك التشيك في بداية الشوط الثاني من عمر المباراة وتحديدا في الدقيقة 47.

وجاء الهدف عن طريق النجم لوكا مودريتش الذي انطلق بكرته وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها بطريقة أكثر من رائعة في شباك أصحاب الأرض.

ونجح ماركو باشاليتش في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الكرواتي عند الدقيقة 77 بينما ألغى الحكم هدفا للمنتخب التشيكي بعد دقيقتين فقط حمل توقيع ماتيغ رادوسا في الدقيقة 79.

وبهذا الهدف رفع مودريتش البالغ من العمر 41 عاما رصيده إلى 30 هدفا دوليا مع منتخب كرواتيا وذلك خلال مشاركته الدولية رقم 203 مع منتخب بلاده.