عطلة 4 أيام بالعراق بمناسبة يوم السيادة

خبرني - قررت الحكومة العراقية مساء أمس السبت تعطيل الدوام الرسمي في البلاد من يوم الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت بمناسبة يوم السيادة مع إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وذكر بيان أن الحكومة العراقية عقدت جلسة برئاسة علي فالح الزيدي رئيس الحكومة وقررت تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 سبتمبر وحتى السبت 3 أكتوبر المقبل إحتفاء بأيام السيادة لجمهورية العراق.

وينتظر أن يعلن العراق رسميا يوم 30 سبتمبر الحالي انسحابا كاملا لقوات التحالف الدولي لدعم العراق في محاربة داعش الذي تشكل بعد منتصف العام 2014 على خلفية سيطرة التنظيم الإرهابي على أربعة مدن عراقية.

وشكل تواجد قوات التحالف الدولي في الحرب ضد داعش في العراق منعطفا هاما في تحرير المدن العراقية بعد ان قدمت دعما حقيقيا فضلا عن برامج التدريب والتسليح لتطوير قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وبرامج تأهيل النازحين.