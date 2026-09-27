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  • آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)

آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)

  • 27 أيلول 2026
  • 11:18
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط صور

خبرني - في أجواء سادتها المودة والبهجة، استقبلت عشيرة التل، يوم الجمعة، في ديوان آل التل، جاهة كريمة من آل العياط لطلب يد الآنسة (تالا)، كريمة الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث عاطف التل، للدكتور حسام العياط.
وحضر الجاهة جمع غفير من الشخصيات البارزة في المجتمع والأوساط الإعلامية والنيابية، إلى جانب وجهاء العشائر والأهل والأصدقاء الذين شاركوا العائلتين هذه المناسبة السعيدة.
وطلب باسم آل العياط متحدث الجاهة سائد الطوباسي ليد العروس، مشيدًا بالعلاقات الطيبة والروابط الاجتماعية التي تجمع العائلتين، فيما رد بالقبول والإيجاب متحدث آل التل المهندس محمد زياد التل، مرحبًا بالحضور ومؤكدًا على معاني القربى والتكافل.
وقرأ الحضور الفاتحة على نية التوفيق، متمنين للعروسين حياة ملؤها السعادة والرفاه.

 

آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)
آل التل يستقبلون جاهة آل العياط لطلب يد تالا غيث التل للدكتور حسام خالد عياط (صور)

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