"غوغل" تختبر شراء منتجات "Flipkart" مباشرة عبر جيميناي وAI Mode

خبرني - بدأت شركة غوغل اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين في الهند شراء المنتجات من منصة "Flipkart"، المملوكة لشركة Walmart، مباشرةً عبر خدمتي جيميناي وAI Mode، في خطوة تعكس توجه عملاق البحث لتوسيع نطاق خدمات الذكاء الاصطناعي من مجرد اكتشاف المنتجات واقتراحها إلى المشاركة المباشرة في عمليات الشراء.

وبحسب أشخاص مطلعين على الاختبار وتجربة رصدها موقع "تك كرانش"، يظهر للمستخدمين المشاركين زر يحمل اسم "شراء" ضمن بعض قوائم منتجات Flipkart التي تظهر في جيميناي وAI Mode.

وعند الضغط عليه، ينتقل المستخدم مباشرة إلى صفحة إتمام عملية الشراء الخاصة بمنصة "Flipkart"، من دون مغادرة واجهة الذكاء الاصطناعي.

ولا يزال الاختبار في مراحله المبكرة، إذ يقتصر حاليًا على عدد محدود من المستخدمين ومجموعة صغيرة من المنتجات، تشمل الهواتف الذكية والإلكترونيات وملحقات الهواتف المحمولة، وفقًا للمصادر نفسها.



في المقابل، يستمر مستخدمون آخرون في رؤية قوائم المنتجات العادية من "Flipkart" داخل جيميناي وAI Mode، لكن من دون ظهور خيار شراء المنتجات مباشرة من واجهة الذكاء الاصطناعي.

وتعتزم "غوغل" توسيع نطاق هذه التجربة على نحو أكبر خلال وقت لاحق من أكتوبر المقبل، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر، وذلك قبيل موسم التسوق الاحتفالي في الهند، الذي يشهد عادةً ارتفاعًا كبيرًا في نشاط التجارة الإلكترونية والعروض الترويجية.

"غوغل" تنقل الذكاء الاصطناعي من البحث إلى الشراء

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه "غوغل" ومنافسوها، ومن بينهم "OpenAI"، على إضافة قدرات التجارة الإلكترونية إلى خدمات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للانتقال من مجرد الإجابة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالتسوق واقتراح المنتجات، إلى أداء دور مباشر في عمليات الشراء عبر الإنترنت.

وعند سؤالها عن اختبار "Flipkart"، قالت متحدثة باسم "غوغل" إن الشركة تختبر باستمرار ميزات وتجارب جديدة لمساعدة الأشخاص على اكتشاف الشركات والتواصل معها بسهولة أكبر.

وأضافت الشركة أنها تجري تجارب بصورة منتظمة، ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن اختبار "Flipkart".

وبالتوازي مع ذلك، تعمل "غوغل" على تطوير تقنيات تهدف إلى جعل عمليات الشراء ممكنة من خلال خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

في وقت سابق من العام الجاري، كشفت الشركة عن Universal Commerce Protocol (UCP)، وهو معيار مفتوح صُمم للسماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتفاعل مع تجار التجزئة عبر مختلف مراحل رحلة التسوق، بما في ذلك إتمام عمليات الدفع والشراء.

وقالت "غوغل" حينها إن هذه التقنية ستتيح للمستخدمين شراء المنتجات المؤهلة عبر جيميناي وAI Mode باستخدام تجربة دفع تستضيفها "غوغل".

ومنذ ذلك الحين، وسعت الشركة قدرات UCP لتشمل وظائف إضافية، من بينها السماح للمستخدمين بنقل المنتجات إلى موقع التاجر لإكمال عملية الشراء هناك.

تجربة "Flipkart" تختلف عن نظام الدفع الذي عرضته "غوغل"

لكن اختبار "Flipkart" الذي رصده "تك كرانش" يبدو مختلفًا عن تجربة الدفع التي تستضيفها "غوغل" والتي سبق أن استعرضتها الشركة ضمن خدمات جيميناي.

عند الضغط على زر "شراء" في التجربة الجديدة، تظهر للمستخدم واجهة لإتمام الشراء تحمل العلامة التجارية لمنصة "Flipkart"، بدلًا من واجهة دفع تستضيفها "غوغل".

ولم يتضح حتى الآن ما التقنية التي تعتمد عليها غوغل لتشغيل هذه التجربة الجديدة.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، قالت "غوغل" إن "Flipkart" كانت من بين الشركات التجارية التي تتعاون معها لتقديم ما تصفه الشركة بتجارب تسوق "وكيلية" (Agentic Shopping) للمستهلكين في الهند، لكنها لم تكشف في ذلك الوقت تفاصيل الاختبار أو الجدول الزمني لتوسيع نطاقه.

"غوغل" تملك حصة في "Flipkart"

وتكتسب الشراكة بين "غوغل" و"Flipkart" أهمية إضافية بالنظر إلى وجود علاقة مالية بين الشركتين، إلى جانب التعاون التقني.

في عام 2024، استثمرت "غوغل" نحو 350 مليون دولار في شركة التجارة الإلكترونية ضمن جولة تمويل قادتها شركة Walmart، وحصلت في المقابل على حصة أقلية في "Flipkart".

وتُعد الهند ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، مع أكثر من مليار مشترك في خدمات الإنترنت، وتشهد منافسة قوية بين "Flipkart" و"أمازون" على جذب المتسوقين عبر الإنترنت.

وتزداد حدة هذه المنافسة خلال موسم الاحتفالات السنوي في الهند، عندما تطلق شركات التجارة الإلكترونية بعضًا من أكبر حملات التخفيضات والعروض الترويجية على مدار العام.

زر الشراء لا يزال محدودًا

في الوقت الحالي، لا يظهر خيار "شراء" أمام جميع المتاجر التي تعرضها خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة غوغل.

وفي التجربة التي رصدها "تك كرانش" ظهرت قوائم منتجات من منافسين، من بينهم "أمازون"، إلى جانب منتجات "Flipkart"، إلا أن تلك القوائم لم توفر خيار شراء المنتجات مباشرة من خلال واجهة الذكاء الاصطناعي.

ويمثل اختبار "Flipkart" خطوة إضافية في اتجاه تحويل محركات البحث ومساعدي الذكاء الاصطناعي من أدوات لاكتشاف المنتجات ومقارنة الخيارات إلى منصات يمكنها تنفيذ مراحل أكبر من عملية التسوق، وصولًا إلى إتمام عملية الشراء نفسها.