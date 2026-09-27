العاهل المغربي: استهداف السعودية اعتداء على مشاعر أكثر من مليار مسلم

خبرني - بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقيتين إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد فيهما التضامن مع السعودية بعد تعرضها لهجمات.

وجاء في بلاغ للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس "شدد على أن أمن المملكة ودول الخليج يمثل جزءا من الأمن الاستراتيجي للمغرب".

وأعرب الملك محمد السادس عن "قلقه" إزاء الهجمات التي تستهدف، بحسب البلاغ المغربي، منشآت مدنية واقتصادية وحيوية ومناطق مأهولة في السعودية، إضافة إلى ما وصفه بمحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد العاهل المغربي رفض المغرب لهذه الهجمات، محملا في البرقيتين جماعة الحوثيين ومن يقف وراءها مسؤولية ما وصفه بالاعتداءات، وداعيا إلى ترتيب المسؤوليات وما يترتب عليها من إجراءات في إطار القانون الدولي.

وقال إن أمن واستقرار السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يمثل جزءا من أمن المغرب، مؤكدا وقوف الرباط إلى جانب الرياض في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والممرات البحرية الحيوية.

وأشار البلاغ إلى أن استمرار الهجمات، من وجهة نظر المغرب، يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولعدد من قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2216 لعام 2015 و2722 لعام 2024، المتعلقين بالوضع في اليمن وأمن الملاحة البحرية.

ويأتي الموقف المغربي في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي تنسب إلى الحوثيين ضد الملاحة في البحر الأحمر ومحيطه.