حفيظ دراجي يعلق على طرد ريان آيت نوري من منتخب الجزائر

خبرني - كشف المعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي عن موقفه من حادثة المشادة التي جرت بين المدرب إبراهيم حمداني ولاعبه ريان آيت نوري خلال الشوط الثاني من مباراة الجزائر وزامبيا.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم السبت، رسميا استبعاد المدافع ريان آيت نوري من معسكر المنتخب، ليعود إلى ناديه مانشستر سيتي، بعد الحادثة التي جرت في مباراة زامبيا.

فقد اندلعت أزمة قوية بين المدرب الجديد إبراهيم حمداني، في أول مباراة له، وبين ريان آيت نوري، عندما دعا المدرب لاعبه إلى القيام بالإحماء استعدادا للدخول، لكنه في نهاية المطاف تراجع عن الدفع به بعد أن سجل منتخب زامبيا هدف التعادل، ضمن الجولة الافتتاحية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وعندما أحرز المنتخب الجزائري الهدف الثاني، عاد عنتر يحيى، المدرب المساعد، ليطلب من مدافع مانشستر سيتي الإحماء، إلا أن اللاعب استشاط غضبا ودخل في مشادة لفظية مع إبراهيم حمداني، الذي قرر في اليوم التالي استبعاد اللاعب من المعسكر قبل مواجهة بوروندي يوم الثلاثاء المقبل.

وتباينت الآراء في الأوساط الرياضية والإعلامية الجزائرية تجاه قرار إبعاد ريان آيت نوري، ويرى حفيظ دراجي، المعلق بقنوات "بي إن سبورتس"، أن ما قام به حمداني هو عين الصواب، وأن هناك ضوابط لا ينبغي تجاوزها للحفاظ على الاستقرار.

وأوضح دراجي عبر حسابه على منصات التواصل أن تصرف ريان آيت نوري على مقاعد الاحتياط خلال مواجهة زامبيا لا يليق به، ولا يليق بقميص المنتخب الوطني الجزائري، وفق قوله.

وأضاف: "الحِكمة تقتضي أن نتعامل مع مثل هذه التصرفات بما يليق باللاعب وبهيبة المنتخب، بعيدًا عن التشنج وتضخيم الأمور. صحيح أن آيت نوري يمر بظروف صعبة مع فريقه مانشستر سيتي، لكن الطاقم الفني الجزائري الجديد بحاجة إلى الهدوء والتركيز وبناء الانسجام داخل المجموعة، وليس إلى وجع رأس أو أزمات جانبية".

وأكد دراجي أن "قرار الاستغناء عن اللاعب كان منطقيًّا وضروريًّا، حتى لو كان مؤقتًا، لتجنب مزيد من الاحتقان".