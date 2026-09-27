Honor تطلق أحد أفضل الهواتف قريبا

خبرني - كشفت Honor عن هاتفها الجديد الذي ستطرحه مع بطارية كبيرة وكاميرات ومواصفات ممتازة ليكون منافسا بارزا في عالم هواتف أندرويد.

حصل هاتف Honor X9e Pro الجديد على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن وبوليميرات السيليكون، أبعاده (162.2/77/8.1) ملم، وزنه 203 غ، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K.

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2788) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 451 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 10000 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5، ومعالج Adreno 812، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة (108+5) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

زوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبوصلة إلكترونية، وبطارية كبيرة بسعة 11000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، يمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى باستطاعة 27 واط.