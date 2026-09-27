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لا تتجاهل تململ الساقين.. مرض خطير بانتظارك

  • 27 أيلول 2026
  • 11:06
لا تتجاهل تململ الساقين مرض خطير بانتظارك

خبرني - حذّرت طبيبة الأعصاب الروسية مارينا أنيكينا من أن الأحاسيس المزعجة في الساقين التي تظهر ليلا قد تشير إلى متلازمة تململ الساقين، وهو اضطراب يسبب الأرق ومشكلات صحية خطيرة.
وقالت الطبيبة:" غالبا ما يدل هذا المرض على نقص الحديد أو داء السكري، وإذا لم يتم علاجه قد يدخل الشخص في حالة من التوتر.. الحالة التي يشعر فيها المريض بأحاسيس مزعجة في الأطراف، تظهر في وقت الراحة خلال المساء والليل، وتجبره على القيام بحركات لتخفيف الألم. ويُمكن تمييزها من خلال الأحاسيس التي تظهر عند الخلود إلى النوم، والمرتبطة بتغيرات كيميائية عصبية. قد يكون المرض أوليا نتيجة أسباب وراثية، أو عرضيا، مرتبطا بنقص الحديد والمغنيسيوم وفيتامينات B ، أو داء السكري، أو إدمان الكحول، أو أمراض الغدة الدرقية، كما تُصيب هذه المتلازمة 20% من النساء الحوامل، وتتزامن مع مرض باركنسون".

وأشارت الطبيبة إلى أن تجاهل المشكلة يؤدي إلى اضطرابات مستمرة في النوم وإجهاد نفسي، ويؤدي النقص المزمن في الراحة الليلية إلى اختلال الإيقاع الحيوي الطبيعي والإصابة بأمراض قلبية، وفي حالات نادرة، تصيب هذه الحالة اليدين أيضا.

وأضافت:" يكمن الخطر، في حال عدم العلاج، في اضطرابات النوم المزمنة والأحاسيس الحسية المزعجة المستمرة، والتي تُعدّ مصدرا للتوتر. وهذا بدوره يُقلل من جودة الحياة وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، إذا استمرت هذه الحالة لأكثر من أربعة أسابيع، فمن الضروري استشارة الطبيب ومعالجة الجهاز العصبي".

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