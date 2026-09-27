عشيرتا البدري والحايك تشكران الملك وولي العهد على مواساتهما بوفاة خولة الحايك

خبرني - تتقدم عشيرتا البدري والحايك وأقرباؤهما وأنسباؤهما، بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله ورعاهما، لتفضلهما بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف العيسوي لمواساتهم بمصابهم الجلل بوفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله خولة محمد الحايك، زوجة الأستاذ الدكتور هاني البدري.

كما يتقدمون بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من قدم لهم التعازي والمواساة، على اختلاف مواقعهم ومراكزهم الرسمية والشعبية والدينية والأمنية والاجتماعية، وللأسرة الإعلامية والأكاديمية.

ويعربون عن خالص شكرهم وامتنانهم للأهل والأقرباء والأنسباء والأصدقاء، لما لمسوه منهم من أصالة ووقفة مشرفة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سواء من خلال حضورهم إلى بيت العزاء، أو الاتصال الهاتفي، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولهم جميعًا بالغ الشكر والامتنان، ولمقام جلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده الأمين أصدق آيات الولاء والوفاء.

حفظ الله الأردن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

سائلين المولى عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، وألا يريهم مكروهًا بعزيز.