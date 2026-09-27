ماء الديتوكس.. 10 وصفات منعشة قد تدعم حرق الدهون وإنقاص الوزن

خبرني - يُعد شرب كمية كافية من الماء والحفاظ على الترطيب أمرًا حيويًا لصحتك من جميع النواحي؛ فأنت تحتاج لماء كافٍ لهضم سليم، ووظائف أعضاء جيدة، وأمعاء صحية، وعظام وعضلات قوية. كما أن الترطيب مهم لإنقاص الوزن والحفاظ عليه.

ورغم أنه لا خطأ في شرب الماء العادي، يفضّل كثيرون إضافة الفواكه أو الخضروات أو الأعشاب أو التوابل لكوب الماء اليومي لتنشيطه، فيما يُعرف ب"ماء الديتوكس".

وفيما يلي بعض وصفات ماء الديتوكس التي قد تضيف فوائد صحية محتملة لكوبك تساعدك على حرق الدهون، وفقاً لتقرير نشره موقع "Eat This, Not That".



الغريبفروت والنعناع

مزيج منعش يمنحك كوبًا مليئًا بالفيتامينات والمعادن. فقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة Metabolism أن الغريبفروت يساعد على إنقاص الوزن، وتحديدًا دهون البطن، بفضل مركباته النباتية. كما أن إضافة النعناع تمنحك نكهة إضافية ومعادن مفيدة للديتوكس.

الليمون والكمون

قد لا يخطر الكمون ببالك عند التفكير في ماء منعش، لكن دراسة عام 2016 وجدت أن من تناولوا الليمون والكمون معًا لمدة ثمانية أسابيع سجّلوا نتائج إيجابية في إنقاص الوزن وخفض مؤشر كتلة الجسم، مع انخفاض في مستويات الكوليسترول الضار.

التوت الأحمر (الراسبيري) والليمون

يحتوي التوت العليق الأحمر على صبغة قوية تُعرف ب"الكيتون"، وهناك أبحاث متزايدة حول فوائدها المحتملة، بما فيها إنقاص الوزن، رغم أن هذه النتائج غالبًا ما تأتي من جرعات عالية على شكل مكملات. فلن تفقد وزنك بمجرد رشفات من هذا الماء، لكن المزيج مع الليمون يمنحك مركبات نباتية صحية ويحفزك على شرب المزيد من الماء بانتظام.

البرتقال والرمان والقرفة

ربطت دراسات عديدة بين مكملات القرفة وإنقاص الوزن وتقليل خطر السمنة، فلا ضرر من إضافتها لمائك. أضف إليها الرمان -الذي أظهرت الأبحاث تأثيرات محتملة لإنقاص الوزن أيضًا- وفاكهة حمضية كالبرتقال، لتحصل على مشروب خريفي ممتع يدعم أهدافك في إنقاص الوزن.

التوت الأسود والنعناع

يُعد التوت الأسود من أكثر الفواكه صحة؛ منخفض السعرات والسكر، لكنه غني بمضادات الأكسدة. وقد ربطته الأبحاث بتقليل الدهون وتحسين حساسية الإنسولين. ويمكنك إضافة النعناع لنكهة أقوى ومنعشة للنفس.

الليمون والكرفس والخيار

قد يبدو مزيجًا غريبًا، لكن كوبًا من ماء الخيار والكرفس والليمون يمنحك مشروبًا مرويًا قد يساعد جسمك على التخلص من السموم طبيعيًا. فالكرفس، رغم نكهته غير المفضّلة لدى البعض، غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تقليل احتباس الماء والانتفاخ. أما الخيار، فرغم الحاجة لمزيد من الأبحاث حول علاقته بإنقاص الوزن، وجدت دراسة على الفئران أنه قد يساعد على تقليل دهون البطن.

المانجو والزنجبيل

إلى جانب إضافة النكهة والحرارة للطعام أو الشراب، ربطت دراسات عديدة جذر الزنجبيل بإنقاص الوزن ومقاومة الالتهاب. ووجدت إحدى المراجعات أن مركبات الزنجبيل قد تساعد على تقليل الوزن، بينما وجدت دراسة أخرى على نساء يعانين السمنة تأثيرًا طفيفًا في خفض مؤشر كتلة الجسم. أضف بعض المانجو لتحلية هذه الفوائد بلمسة من السكريات الطبيعية.

الكركم والليمون

لحصول على مشروب يمنح فوائد محتملة لإنقاص الوزن إلى جانب خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة، أضف الليمون والكركم لكوب ماء. ووجدت دراسة نُشرت في Frontiers in Pharmacology أن مادة الكركمين (المكوّن الرئيسي في الكركم) ارتبطت بانخفاض أكبر في الوزن ومؤشر كتلة الجسم لدى مرضى المتلازمة الاستقلابية.

الأناناس والزنجبيل

إن كنت تبحث عن طريقة أخرى للاستمتاع بفوائد الزنجبيل لإنقاص الوزن ومقاومة الالتهاب في مائك، جرّب إضافة شرائح أناناس طازجة، التي تُحلّي المشروب طبيعيًا وتمنحه طابعًا صيفيًا.

التفاح والقرفة

وللحصول على ماء ديتوكس مثالي مع بداية الخريف، أضف ببساطة شرائح التفاح والقرفة. يمكنك استخدام ماء بارد أو ساخن، لكن ماء التفاح والقرفة الساخن سيمنحك دفئًا لطيفًا بعد انتهاء الصيف. وقد ارتبطت القرفة بإنقاص الوزن، وإن أردت الاستفادة من الألياف الإضافية في التفاح، انتظر حتى تنتهي من مائك وتناول شرائح التفاح المتبقية.