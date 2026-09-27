كيف تعرف عمر دماغك الحقيقي؟.. 7 علامات يحددها الخبراء

خبرني - قد لا يعكس عمرك الحقيقي الحالة الفعلية لدماغك، إذ تشير الأبحاث إلى أن الدماغ يمكن أن “يشيخ” بوتيرة مختلفة عن العمر الزمني، بحسب نمط حياتك وعاداتك اليومية مثل التغذية والنشاط البدني والتفاعل الاجتماعي.

ويحدد الخبراء مجموعة من العلامات التي قد تكشف ما إذا كان دماغك لا يزال شابًا ونشطًا، أو أنه يتجه نحو الشيخوخة بشكل أسرع من المتوقع، بحسب تقرير نشره موقع "Health Day".



مؤشرات تدل على دماغ شاب

وفيما يلي بعض المؤشرات التي تومىء بأنك لا تزال تمتلك دماغاً شاباً.

1. الشعور بعمر أصغر من الواقع

إذا كنت تشعر داخليًا بأنك أصغر من عمرك الفعلي، فقد يكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا. إذ يرتبط ما يُعرف ب"العمر الذاتي" بنتائج صحية أفضل وعمر أطول، خاصة لدى الأشخاص الذين يحافظون على نشاطهم البدني والذهني.

2. التحدث بأكثر من لغة

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتحدثون أكثر من لغة يحتفظون بحجم أكبر من المادة الرمادية في الدماغ مع التقدم في العمر، ما يدعم الذاكرة واتخاذ القرار ويقلل من مخاطر التدهور المعرفي.

3. العيش في الحاضر

ممارسات اليقظة الذهنية والتأمل تساعد على تقليل التوتر وتحفيز نمو الروابط العصبية، ما يعزز صحة الدماغ ويحافظ على كفاءته.

إشارات تحذيرية على تسارع شيخوخة الدماغ

أما الإشارات على شيخوخة دماغك فيمكن أن تلاحظها من العلامات التالية:

1. الشعور بالإرهاق خلال النهار

التعب المستمر قد يكون علامة على نقص النوم الجيد، وهو أمر ضروري لصحة الدماغ. كما قد يشير إلى اضطرابات مثل انقطاع التنفس أثناء النوم، التي ترتبط بتراجع الذاكرة.

2. النظرة التشاؤمية للحياة

الأشخاص الذين يتبنون نظرة سلبية مفرطة قد يعانون من مستويات مرتفعة من هرمون التوتر، ما قد يؤثر سلبًا على وظائف الدماغ مع الوقت.

3. تشتت الانتباه

صعوبة التركيز بشكل متكرر قد تكون مؤشرًا على تراجع في القدرات الإدراكية، خاصة إذا تكررت بشكل ملحوظ.

4. ضعف الذاكرة

نسيان المواعيد أو تكرار الأخطاء اليومية قد يكون علامة تستدعي الانتباه، خاصة إذا لاحظها المقربون قبل الشخص نفسه.

كيف تتمكن من إبطاء شيخوخة الدماغ؟

يمكن إبطاء شيخوخة الدماغ من خلال تبني عادات بسيطة لكنها فعالة، مثل اتباع النظام الغذائي المتوسطي الغني بالخضروات والأسماك، وممارسة المشي بانتظام، حيث تشير دراسات إلى أن 7 آلاف خطوة يوميًا قد تقلل خطر التدهور المعرفي.

كما تلعب العلاقات الاجتماعية دورًا مهمًا في تقليل التوتر ودعم الصحة النفسية، إلى جانب أهمية الحفاظ على نظرة إيجابية للحياة، والتي ترتبط بصحة ذهنية أفضل على المدى الطويل.

وختاماً، لا يرتبط عمر الدماغ بعدد السنوات فقط، بل بأسلوب حياتك اليومي. فاختيارات بسيطة مثل الحركة، والتغذية، والتفكير الإيجابي، قد تصنع فارقًا كبيرًا في الحفاظ على عقل نشط وشاب لسنوات أطول.