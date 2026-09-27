عشيش يسحق الملاكم الصيني ويضمن ميدالية للأردن في ناغويا 2026

خبرني - ضمن لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، اليوم الأحد، ميداليةً في دورة الألعاب الآسيوية – ناغويا 2026، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من منافسات وزن تحت 80 كغم.

ونجح عشيش في بلوغ نصف النهائي بعد فوزه على الملاكم الصيني وانغ في الدور ربع النهائي، محققاً انتصاره الثاني على التوالي، بعدما استهل مشواره في الدورة بالفوز على لاعب قيرغيزستان عمر بيك.

وتتواصل، يوم غد الإثنين، مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة، حيث يلتقي زياد عشيش مع لاعب طاجيكستان سعيدوف شمشير، في الدور ربع النهائي من منافسات وزن تحت 70 كغم، فيما يواجه حذيفة عشيش، في الدور ذاته، الملاكم الياباني ياماجوتشي ضمن منافسات وزن تحت 55 كغم.