رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية يشارك في سلسلة لقاءات استثمارية اردنية ألمانية رفيعة المستوى

خبرني - شارك رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عبيد ياسين ضمن وفد وزاري أردني رفيع المستوى في سلسلة من اللقاءات والفعاليات الاستثمارية بمدينة ميونخ الألمانية استعرض خلالها فرص الاستثمار المتاحة في المدن الصناعية الاردنية امام مجتمع الأعمال الالماني والتي سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر الاستثمار الاردني الأوروبي المزمع عقده خلال تشرين الاول المقبل.



ووفق بيان للشركة فإن مشاركة السيد عبيد ياسين تأتي في إطار الجهود الحكومية لتوسيع الشراكات الاستثمارية وبحث المشاركة الالمانية الفاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المزمع عقده في المملكة خلال شهر تشرين الأول المقبل حيث ضم الوفد وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، والسفير الأردني في ألمانيا فايز خوري، ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية عبيد ياسين وممثلون عن القطاع الخاص الأردني



واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية عبيد ياسين خلال المشاركة فرص الاستثمار المتاحة التي توفرها المدن الصناعية الأردنية حيث تشكل بوابة رئيسية أمام الاستثمارات الأوروبية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الأردنية والإقليمية، لما توفره من بنية تحتية متكاملة، ومواقع صناعية مجهزة، وخدمات متخصصة، إضافة إلى منظومة من الحوافز والتسهيلات التي تسهم في تمكين المستثمر وتسهيل إقامة المشاريع الصناعية وتوسعتها.

وأضاف إن الشركة تتطلع وبالتزامن مع الجهود الحكومية إلى بناء شراكات استثمارية جديدة مع الشركات الالمانية، واستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة، لا سيما في الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية والهندسية، والصناعات المرتبطة بالطاقة والتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية حيث يمتلك الأردن العديد من المقومات التي تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار.

ودعا ياسين المستثمرين والشركات الالمانية إلى الاستفادة من فرص الاستثمار التي ستطرحها الشركة خلال المؤتمر لاسيما في مدينة الزرقاء الصناعية التي تعتبر احدث المدن الصناعية في الاردن وتشكل قاعدة قوية لاستقطاب استثمارات أوربية ذات قيمة مضافة بما ينعكس على زيادة الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين.



وخلال اللقاءات عقد السيد عبيد ياسين اجتماعاً مع إحدى الشركات الألمانية ناقش خلاله مشروع تطوير البنية التحتية الرقمية لمدينة الزرقاء الصناعية حيث يتوقع أن يسهم هذا التطوير وفقاً للتصور الأولي للمشروع

في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك من خلال الاستفادة من منحة مقدَمة عبر أحد البرامج الحكومية الألمانية، بما يعزز مفهوم المدن الذكية ويدعم التحول الرقمي المستدام في مدينة الزرقاء الصناعية.

وأشاد ياسين بجهود وزارة الاستثمار الاردنية وكافة الوزارات المعنية بدعم بيئة الاستثمار في المملكة والمدن الصناعية بشكل خاص والترويج لفرص الاستثمار فيها.

يذكر أن مشاركة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية مع الوفد شملت المشاركة في ملتقى ميونخ للأعمال والتكنولوجيا، والمشاركة في مائدة مستديرة أردنية–ألمانية رفيعة المستوى للاستثمار في وزارة الاقتصاد بولاية بافاريا، جمعت مسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال الألماني، وبحثت فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات النقل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وآفاق تطوير مشروعات مشتركة كما زار ياسين مع الوفد المقر الرئيسي لشركة سيمنز في ميونخ.