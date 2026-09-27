طقطقة الركبة.. هل هو إنذار مبكر لالتهاب المفاصل؟

خبرني - يُعد طقطقة الركبة أو الأصوات الصادرة أثناء الحركة من الظواهر الشائعة التي يلاحظها كثير من الأشخاص، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأصوات مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي.

ويرى خبراء أن هذه الأصوات قد تكون في بعض الحالات علامة مبكرة على تدهور المفصل، لكنها لا تعني بالضرورة وجود مرض فعلي، خاصة إذا لم تكن مصحوبة بأعراض أخرى، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".



كيف تحدث طقطقة الركبة؟

يتكون مفصل الركبة من التقاء عظام الفخذ والساق والرضفة، ويغطيها نسيج غضروفي ناعم يعمل على تسهيل الحركة وامتصاص الصدمات.

ومع التقدم في العمر أو التعرض للإصابات أو الإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي، قد يتآكل هذا الغضروف تدريجيًا، ما يؤدي إلى احتكاك الأسطح العظمية ببعضها، وهو ما ينتج عنه صوت الطقطقة أو ما يُعرف طبيًا ب“الفرقعة المفصلية”.

كما قد تسهم النتوءات العظمية في زيادة هذا الاحتكاك، ما يجعل الصوت أكثر وضوحًا لدى بعض الأشخاص، خاصة عند وجود أعراض إضافية مثل الألم والتيبس والتورم وصعوبة الحركة.

هل ترتبط الطقطقة فعلاً بالتهاب المفاصل؟

تشير دراسات إلى أن الأشخاص الذين يلاحظون طقطقة متكررة في الركبة قد يكونون أكثر عرضة لاحقًا للإصابة بالتهاب المفاصل التنكسي.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن وجود هذا الصوت وحده لا يكفي للتشخيص، إذ يمكن لكثير من الأشخاص أن يعانوا من الطقطقة دون أي تطور مرضي، بينما قد يصاب آخرون بالتهاب المفاصل دون أن يلاحظوا أي أصوات في المفصل.

أسباب أخرى لأصوات الركبة

لا ترتبط كل أصوات الركبة بالتهاب المفاصل، إذ قد تكون بعض الأصوات طبيعية وغير مقلقة. ففي بعض الحالات، تنتج الأصوات عن فقاعات غازية داخل السائل المفصلي، وهي حالة غير ضارة. كما يمكن أن تحدث نتيجة انزلاق الأوتار فوق العظم أثناء الحركة، ما يؤدي إلى أصوات طقطقة أو فرقعة.

لكن في المقابل، إذا صاحب هذه الأصوات ألم أو محدودية في الحركة، فقد يشير ذلك إلى مشكلات أخرى مثل تمزق الغضروف الهلالي أو متلازمة ألم الرضفة الفخذية، وهي حالات تستدعي تقييمًا طبيًا.

متى تصبح أصوات الركبة مصدر قلق؟

غالبًا لا تستدعي أصوات الركبة العرضية القلق، لكن تكرارها مع الألم أو التورم أو صعوبة الحركة قد يكون علامة تستدعي استشارة الطبيب.

ويُنصح بمراجعة المختص إذا استمر الألم رغم الراحة أو كان يمنع من تحميل الوزن على المفصل.

كيف تحافظ على صحة الركبة؟

يشير الخبراء إلى أن الحفاظ على وزن صحي وتقوية العضلات المحيطة بالمفصل يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على الركبة وإبطاء تطور التآكل.

كما أن ممارسة الرياضة منخفضة التأثير مثل السباحة وركوب الدراجة واليوغا تُعد خيارات مناسبة لدعم صحة المفاصل، بينما قد تزيد الأنشطة عالية التأثير من الإجهاد على الركبة في بعض الحالات.

إضافة إلى ذلك، يلعب النظام الغذائي المتوازن وتجنب التدخين دورًا مهمًا في دعم صحة المفاصل على المدى الطويل.